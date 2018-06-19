Экономика

Иран усомнился в увеличении добычи ОПЕК+

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - США политизировали ситуацию на нефтяном рынке, введя санкции против Ирана и Венесуэлы, и дают указания ОПЕК улучшить ситуацию на рынке, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Отвечая на вопрос, думает ли он, что на предстоящей встрече ОПЕК будут достигнуты договоренности об увеличении нефтедобычи, он сказал: "Я так не думаю, потому что все решения принимаются анонимно, и я не думаю, что на этой встрече мы достигнем соглашения".

ЭкономикаРоссия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Читать подробнее

"Важная вещь, которую я хочу подчеркнуть: ОПЕК - это не американская организация. ОПЕК - это не организация, которая должна получать инструкции от президента Трампа и следовать им. Президент Трамп думает, что может приказывать ОПЕК делать что-то, и он создал сложности на рынке, введя санкции против важных производителей нефти, - и теперь просит ОПЕК и ожидает, что ОПЕК что-то изменит для достижения лучшей цены", - сказал он.

"Очень важно для меня и других членов ОПЕК, что рынок должен быть деполитизирован, и должен работать в интересах потребителей и производителей, должен основываться на рыночных факторах. Нефть - это не оружие, не политический инструмент, который можно использовать против разных стран. ОПЕК - не политическая организация", - подчеркнул Зангане.

Министр сказал, что не собирается участвовать в субботней встрече министров стран ОПЕК и не-ОПЕК:" Нет, я уезжаю в пятницу (в пятницу состоится только конференция ОПЕК - ИФ).

Отвечая на вопрос, поддержит ли Иран хотя бы небольшое увеличение нефтедобычи, Зангане сказал: "Я не поддерживаю высокую цену, потому что думаю, что высокую цену поддерживает президент Трамп, чтобы поддерживать производителей сланцевой нефти. Ситуация (на нефтяном рынке) - высокая цена и нестабильность - создана Трампом", - подчеркнул министр.

На следующей неделе ОПЕК проведет заседание картеля и встречи с ведущими нефтедобывающими странами, не входящими в организацию (включая Россию). Американская пресса сообщала, что администрация Трампа просила ОПЕК повысить добычу, чтобы компенсировать потенциальное снижение поставок из Ирана из-за нового раунда американских санкций. Однако в понедельник президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи опроверг эту информацию.

В то же время, о планах согласовать со странами ОПЕК+ увеличение добычи заявлял глава Минэнерго РФ Александр Новак

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Иран, США, ОПЕК+
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамРФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против ВашингтонаПодробнее
 Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору о транзитном контрактеПодробнее
 Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+
Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в суткиПодробнее
 Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца
Одна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и КитаемПодробнее
Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройствАвстралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств
Еще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройствПодробнее
 Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
 Минтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возрастаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста
Как отметили в ведомстве, это коснется только неработающих пенсионеровПодробнее
 Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в годПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России победила Египет в матче ЧМ-2018В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАВ РоссииСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"СпортУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом каналеВ РоссииНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста

На станции метро в Лондоне произошел взрыв

В Хамовниках ограничили движение в связи с матчем на стадионе "Лужники"

Сборная России победила Египет в матче ЧМ-2018

Сборная России победила Египет в матче ЧМ-2018Если в среду Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, россияне досрочно оформят выход в плей-офф Подробнее

Трамп собрался сократить помощь странам, отправляющим мигрантов в США

Иран усомнился в увеличении добычи ОПЕК+

Станции метро "Воробьевы горы" и "Университет" вновь открылись для пассажиров

Три человека погибли в ДТП с маршруткой на юге Петербурга

Столтенберг заявил, что НАТО не будет отвечать России "танком на танк"

В Волгограде закрыли вход в фан-зону ЧМ-2018 из-за наплыва болельщиков

"Владивостокский морской торговый порт" оспорит арест счетов по делу Магомедовых

Четыре штата США отказались отправлять нацгвардию на границу с Мексикой

Что произошло за день, вторник, 19 июня

Россия включается в торговую войну с США, в Москве арестовывают члена правления "Интер РАО" по подозрению в шпионаже, приключения иностранных фанатов в России продолжаются Подробнее

Станции "Университет" и "Воробьевы горы" московского метро временно закрыли

Первый тур ЧМ-2018. Обобщение

Первый тур ЧМ-2018. ОбобщениеСборная России показала лучший результат среди всех в стартовом туре группового этапа чемпионата мира Подробнее

Рейтинг Мелании Трамп снизился после ее болезни

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AРоссия Россия3 : 1Матч завершенЕгипет ЕгипетМатч завершенФатхи (47, в свои ворота), Черышев (60), Дзюба (62) - Саллах (73, с пенальти)подробнееHКолумбия Колумбия1 : 2Матч завершенЯпония ЯпонияМатч завершенКинтеро (39) - Кагава (6, с пенальти), Осако (73)подробнееHПольша Польша1 : 2Матч завершенСенегал СенегалМатч завершенКрыховяк (86) - Чонек (38, в свои ворота), Ньянг (60)подробнее