Кудрин оценил вклад повышения НДС в общий уровень инфляции

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Повышение ставки НДС с 18% до 20% с 2019 года не окажет существенного влияния на темпы инфляции, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"НДС повлияет на инфляцию, это примерно 0,4 процентного пункта по итогам 2019 года, но общая инфляция по году не превысит 4%", - сказал Кудрин журналистам в Госдуме.

Это значительно более скромная оценка воздействия повышения НДС на инфляцию по сравнению с теми, которые озвучивали ранее ЦБ и Минфин - от 1 до 1,5 п.п.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год, скорректированный с учетом решения правительства повысить НДС, допускает возможность превышения таргета (в отличие от прогноза Кудрина) и составляет 4-4,5%.

16 июня премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов об изменениях в в законодательстве о налогах и сборах.

Как заявила ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, инфляция в России находится на низком уровне, что дает возможность спокойно пройти повышение ставки НДС с 18% до 20%. По оценкам Банка России, повышение НДС на 2 процентных пункта (п.п.) добавит в инфляцию порядка 1 п.п.