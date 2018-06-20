"М.Видео" увеличит долг до 55 млрд руб. из-за покупки сети Media Markt в России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "М.Видео" прогнозирует рост общего долга до 55 млрд рублей на конец 2018 года из-за сделки по покупке российской сети Media Markt.

"Ожидания по долгу - 55 млрд рублей на конец года. Предыдущий прогноз составлял 47 млрд рублей", - сказала финансовый директор "М.Видео" Екатерина Соколова на телефонной конференции в среду.

Немецкий ритейлер электроники и бытовой техники Ceconomy (MediaMarktSaturn) подписал соглашение о покупке 15% акций ПАО "М.Видео" у группы "Сафмар", сообщили стороны сделки в среду.

Сумма сделки составит $470 млн, сказал председатель совета директоров "М.Видео" Саид Гуцериев. Предполагается, что денежная часть сделки составит $300 млн, кроме того, Ceconomy передаст "Сафмару" российский бизнес (сеть Media Markt).

"М.Видео", в свою очередь, купит Media Markt у "Сафмара".