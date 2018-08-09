ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в России

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке ритейлером "М.Видео" российского бизнеса Media Markt.

"Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС. Реализация сделки "позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети".

Покупка Media Markt в России - часть сделки между группой "Сафмар" (основной акционер "М.Видео") и немецкой Ceconomy. В июне Ceconomy объявила, что подконтрольный ей Media-Saturn Holding заключил соглашение о покупке 15% акций ПАО "М.Видео" у "Сафмара". Одновременно Media-Saturn передаст "Сафмару" российский бизнес (магазины Media Markt). Затем "М.Видео" купит у "Сафмара" Media Markt.

Общая сумма сделки с учетом стоимости российского бизнеса Media Markt оценивается в $470 млн, из них $300 млн придется на денежную часть сделки.

Закрытие сделки ожидается в III квартале 2018 года, после получения необходимых разрешений от ФАС и выполнения других стандартных условий.

"М.Видео" - крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники. В апреле компания купила у группы "Сафмар" сеть "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей и сейчас занимается интеграцией актива.

"Сафмар" владеет 57,7% акций "М.Видео".