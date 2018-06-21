Сечин предсказал рост спроса на углеводороды к 2040 году

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня даже в самых труднореализуемых сценариях, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. В четверг утром он выступил на собрании акционеров в Красноярске.

"Мировой экономический рост, поиск путей ускоренного повышения благосостояния населения, прежде всего, на развивающихся рынках, на многие десятилетия вперед определяет рост мирового спроса на продукцию нефтяной отрасли, при этом рост будет касаться как транспорта, так и продукции глубоких переделов нефтехимии. Даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня, хотя еще пять лет назад немногие верили в то, что по итогам 2017 года спрос на углеводороды составит 98,2 млн барр в сутки, прибавляя по 1,3% в год", - отметил Сечин.

"Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти - ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет. Дефицит нефти - превышение спроса над предложением - оценивается на уровне 700-750 млн. тонн ежегодной добычи к 2025 году", - подчеркнул глава "Роснефти".

В презентации Сечина к выступлению отмечается, что для устранения дефицита предложения требуется 15 млн барр./сут новой добычи.