Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,1%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне новой волны отката нефти перед заседанием стран ОПЕК+ и сопутствующего ослабления рубля; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2259,21 пунктов (+0,1%), индекс РТС - 1117,44 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 63,87 руб. (+0,18 рубля).

Подешевели рублевые акции "Газпром нефти" (-1,4%), ВТБ (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Башнефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Подросли бумаги "Татнефти" (+0,5% и +0,4% "префы"), "префы" "Россетей" (+0,7%), "Ростелекома" (+0,6%), "Транснефти" (+0,5%), бумаги АФК "Система" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику, выросли индексы S&P500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,7%) на фоне ослабления опасений, связанных с торговой войной между США и Китаем, причем Nasdaq обновил исторический максимум, а Dow Jones снизился седьмую сессию подряд.

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник смягчила риторику в отношении Китая, которого ранее обвиняла в "систематической экономической агрессии". В среду Трамп пообещал подписать новые торговые соглашения с рядом стран, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.

Сохраняются весомые аргументы в пользу постепенного повышения процентных ставок в США, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре (Португалия). Он также обратил внимание на преимущества низкой безработицы и высокого спроса на рабочую силу в США для многих американцев.

В Азии в четверг также нет единого вектора (Япония выросла на 0,7% на ослаблении иены, Китай просел на 1,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая, где отмечается некоторый спад напряженности в отсутствие новых заявлений американского президента Дональда Трампа.

Между тем, утром в четверг дешевеет нефть в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, которые встретятся в Вене позднее на этой неделе; уровень цен Brent более чем на $1 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,08 за баррель (-0,9% и -0,5% в среду), августовская цена WTI - $65,31 за баррель (-0,6% и +1,8% накануне).

Поддержку нефти WTI накануне оказали данных Минэнерго США о запасах сырья: резервы нефти на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей (максимальное снижение с января) при прогнозах снижения на 2,5 млн баррелей, хотя при этом выросли на 3,28 млн баррелей резервы бензина при ожидавшемся сокращении на 1 млн баррелей.

В центре внимания рынка - встреча нефтедобывающих государств, которым предстоит провести переговоры относительно дальнейшей судьбы действующего соглашения об ограничении добычи нефти.

Саудовская Аравия и Иран, два крупнейших производителя нефти в ОПЕК и соперники на политической арене, придерживаются разных взглядов на вопрос о будущем объеме нефтедобычи: представители Саудовской Аравии считают, что нефтедобычу можно увеличить, чтобы компенсировать падение поставок из ряда стран, а Иран полагает, что пока еще рано говорить об увеличении предложения на рынке.

Страны ОПЕК проведут свою встречу уже в пятницу, а заседание в формате ОПЕК+ состоится в субботу.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в четверг вероятна приостановка наметившегося накануне повышения по индексу РТС, поскольку данные технического анализа пока не позволяют диагностировать восстановление восходящего тренда. Спекулятивная активность на нефтяном рынке может сократиться перед встречей ОПЕК. Двусторонние переговоры между представителями отдельных стран-участниц картеля уже идут, в пятницу состоится официальная общая конференция ОПЕК, по итогам которой могут быть уточнены перспективы сделки ОПЕК+. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара в диапазоне 63,6-64 руб..

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, на развивающиеся рынки давит негативная динамика американского индекса Dow Jones, который снижается семь дней подряд, но если посмотреть историю с 1998 года, то июль более благоприятный месяц для фондового рынка США, чем июнь.

Цены на нефть окончательно закрепились выше поддержки $72-73 за баррель Brent. Никакой катастрофы с ценами после заседания ОПЕК 23 июня не будет. Все попытки увеличить нефтедобычу будут блокированы Венесуэлой, Ираком и Ираном. С 24 апреля нефтяные цены двигаются в понижательном канале, но после заседания ОПЕК можно ожидать выхода цен из канала вверх. Goldman Sachs продолжает давать сильно "бычьи" прогнозы по ценам на нефть, на фоне сильного роста спроса и дальнейшего падения объемов предложения.

Растущая напряженность в торговле может в будущем сделать фондовый рынок США более нервным и спекулятивным. Неприятно, что во вторник администрация Трампа обвинила Китай в проведении систематической "экономической агрессии". С другой стороны, многие заявления политиков для СМИ - это чистая риторика, за ними нет никаких решений по тарифам. Громкие заголовки СМИ не могут стать фундаментом долгосрочных трендов на фондовом рынке.

Д.Трамп заявляет о планах ввести новые пошлины на китайский импорт объемом до $200 млрд, но в случае успешных переговоров с Китаем размер пошлин будет урезан, считает А.Верников.