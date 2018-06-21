Экономика

Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,1%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне новой волны отката нефти перед заседанием стран ОПЕК+ и сопутствующего ослабления рубля; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2259,21 пунктов (+0,1%), индекс РТС - 1117,44 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 63,87 руб. (+0,18 рубля).

Подешевели рублевые акции "Газпром нефти" (-1,4%), ВТБ (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Башнефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Подросли бумаги "Татнефти" (+0,5% и +0,4% "префы"), "префы" "Россетей" (+0,7%), "Ростелекома" (+0,6%), "Транснефти" (+0,5%), бумаги АФК "Система" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику, выросли индексы S&P500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,7%) на фоне ослабления опасений, связанных с торговой войной между США и Китаем, причем Nasdaq обновил исторический максимум, а Dow Jones снизился седьмую сессию подряд.

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник смягчила риторику в отношении Китая, которого ранее обвиняла в "систематической экономической агрессии". В среду Трамп пообещал подписать новые торговые соглашения с рядом стран, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.

Сохраняются весомые аргументы в пользу постепенного повышения процентных ставок в США, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре (Португалия). Он также обратил внимание на преимущества низкой безработицы и высокого спроса на рабочую силу в США для многих американцев.

В Азии в четверг также нет единого вектора (Япония выросла на 0,7% на ослаблении иены, Китай просел на 1,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая, где отмечается некоторый спад напряженности в отсутствие новых заявлений американского президента Дональда Трампа.

Между тем, утром в четверг дешевеет нефть в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, которые встретятся в Вене позднее на этой неделе; уровень цен Brent более чем на $1 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,08 за баррель (-0,9% и -0,5% в среду), августовская цена WTI - $65,31 за баррель (-0,6% и +1,8% накануне).

Поддержку нефти WTI накануне оказали данных Минэнерго США о запасах сырья: резервы нефти на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей (максимальное снижение с января) при прогнозах снижения на 2,5 млн баррелей, хотя при этом выросли на 3,28 млн баррелей резервы бензина при ожидавшемся сокращении на 1 млн баррелей.

В центре внимания рынка - встреча нефтедобывающих государств, которым предстоит провести переговоры относительно дальнейшей судьбы действующего соглашения об ограничении добычи нефти.

Саудовская Аравия и Иран, два крупнейших производителя нефти в ОПЕК и соперники на политической арене, придерживаются разных взглядов на вопрос о будущем объеме нефтедобычи: представители Саудовской Аравии считают, что нефтедобычу можно увеличить, чтобы компенсировать падение поставок из ряда стран, а Иран полагает, что пока еще рано говорить об увеличении предложения на рынке.

Страны ОПЕК проведут свою встречу уже в пятницу, а заседание в формате ОПЕК+ состоится в субботу.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в четверг вероятна приостановка наметившегося накануне повышения по индексу РТС, поскольку данные технического анализа пока не позволяют диагностировать восстановление восходящего тренда. Спекулятивная активность на нефтяном рынке может сократиться перед встречей ОПЕК. Двусторонние переговоры между представителями отдельных стран-участниц картеля уже идут, в пятницу состоится официальная общая конференция ОПЕК, по итогам которой могут быть уточнены перспективы сделки ОПЕК+. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара в диапазоне 63,6-64 руб..

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, на развивающиеся рынки давит негативная динамика американского индекса Dow Jones, который снижается семь дней подряд, но если посмотреть историю с 1998 года, то июль более благоприятный месяц для фондового рынка США, чем июнь.

Цены на нефть окончательно закрепились выше поддержки $72-73 за баррель Brent. Никакой катастрофы с ценами после заседания ОПЕК 23 июня не будет. Все попытки увеличить нефтедобычу будут блокированы Венесуэлой, Ираком и Ираном. С 24 апреля нефтяные цены двигаются в понижательном канале, но после заседания ОПЕК можно ожидать выхода цен из канала вверх. Goldman Sachs продолжает давать сильно "бычьи" прогнозы по ценам на нефть, на фоне сильного роста спроса и дальнейшего падения объемов предложения.

Растущая напряженность в торговле может в будущем сделать фондовый рынок США более нервным и спекулятивным. Неприятно, что во вторник администрация Трампа обвинила Китай в проведении систематической "экономической агрессии". С другой стороны, многие заявления политиков для СМИ - это чистая риторика, за ними нет никаких решений по тарифам. Громкие заголовки СМИ не могут стать фундаментом долгосрочных трендов на фондовом рынке.

Д.Трамп заявляет о планах ввести новые пошлины на китайский импорт объемом до $200 млрд, но в случае успешных переговоров с Китаем размер пошлин будет урезан, считает А.Верников.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: рынок акций
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
 Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
 РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамРФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против ВашингтонаПодробнее
 Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору о транзитном контрактеПодробнее
Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+
Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в суткиПодробнее
 Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца
Одна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и КитаемПодробнее
 Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройствАвстралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств
Еще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройствПодробнее
 Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 21 июняВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговСпортСборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018В РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекВ миреЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты Украины в 2019 году

В "Лужниках" нашли пожарные датчики, несущие угрозу системе фиксации гола

Товарные пломбы XV века найдены при перекладке коммуникаций в центре Москвы

Сирийские войска начали операцию на юге страны

Председатель комитета Госдумы Дегтярев выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой

Двое абхазских студентов спасли в море девушку, но утонули сами

Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с инфарктом

Политолог рассказал, как Трамп бросил конфеты Меркель на саммите G7

Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год

На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроители Подробнее

Футбольную рок-оперу представят в Екатеринбурге

Определены сроки ПМЭФ-2019

Рубль снизился к доллару и евро на фоне ситуации с ценами на нефть

Мосгорсуд перенес рассмотрение кассации Генпрокуратуры на приговор Пирумову

Крокодила Гену, жившего в мясном отделе камчатского рынка, отправят в зоопарк

Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,1%

Салах опроверг сообщения о конфликте в сборной Египта по футболу

Daimler предупредил о снижении продаж из-за торгового спора США и КНР

В Гродненской области Белоруссии зафиксирована рекордная за 70 лет засуха

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 21 июня выросли

Правительство опубликовало поправки об упрощении процедуры возмещения НДС

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФИсточники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделе Подробнее

Создатель Telegram Дуров получил премию Союза журналистов Казахстана

Его наградили за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в переписку граждан Подробнее

"Мегафон" впервые в истории показал отрицательный свободный денежный поток

Nasdaq в среду вырос до рекорда вслед за акциями Facebook

"Мегафон" и "Билайн" заморозили бренд "Евросеть"

"Роснефть" пообещала не допустить резкого роста цен на своих АЗС

В Южной Корее сообщили о скором визите Помпео в КНДР

АФК "Система" продала свою 10%-ную долю в индийской Reliance

Нефть Brent подешевела до $74,74 за баррель

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –15:00Австралия Австралия15:00CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00