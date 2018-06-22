Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips и индексов на фоне развернувшейся вверх нефти и плюсующих фондовых фьючерсов в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2253,86 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1115,75 пункта (+0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 63,3 руб./$1 (-0,42 рубля).

К умеренно негативным новостям для рынка можно отнести расширение Советом национальной безопасности и обороны Украины антироссийского санкционного списка, который увеличился до 1759 физических и 786 юридических лиц - в него попали российские политические партии и общественные организации.

Кроме того, согласно данным EPFR Global, совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 14 по 20 июня продолжился и составил $520 млн против оттока $270 млн неделей ранее.

Подорожали рублевые бумаги "Мосбиржи" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), ВТБ (+0,6%, Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы").

Просели акции "АЛРОСА" (-0,7%), "РусАла" (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%).

Индексы в США в четверг снизились на фоне опасений, связанных с торговыми разногласиями между США и другими странами, Dow Jones (-0,8%) просел по итогам восьмой торговой сессии подряд.

Индекс производственной активности Филадельфии в июне рухнул до минимума за 19 месяцев, составив 19,9 пункта, при прогнозах снижения до 28 пунктов с майских 34,4 пункта.

В Азии в пятницу на сохраняющихся опасениях по поводу мировой торговли также преобладает снижение индексов (Япония просела на 0,7%, Китай - на 0,1%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и дорожает нефть.

Многие аналитики по-прежнему надеются, что разговоры правительства США о введении пошлин на импорт китайских товаров на сумму порядка $200 млрд так и останутся разговорами, однако президент Дональд Трамп пока никак не обозначил свою готовность идти на уступки.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны, выросли в мае 2018 года на 0,7%, не изменившись с апреля. Общий показатель инфляции в Японии повысился в прошлом месяце до 0,7% в годовом выражении по сравнению с 0,6% в апреле. Эксперты не ожидали его изменения.

Нефть дорожает в пятницу после обвала накануне, инвесторы оценивают заявления представителей стран ОПЕК перед началом заседания картеля в Вене.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $73,83 за баррель (+1,1% и -2,3% в четверг), августовская цена WTI - $66,15 за баррель (+0,9% и -0,3% накануне).

Как сообщает агентство Bloomberg, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ накануне достиг предварительного соглашения о подъеме добычи на 1 млн баррелей в сутки. Тем временем делегат, пожелавший остаться анонимным, высказал мнение, что реальное повышение составит порядка 600 тыс. б/с, поскольку многие страны не могут нарастить производство с текущего уровня.

Между тем министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане накануне заявил, что Иран по-прежнему выступает против любого увеличения добычи, пишет MarketWatch.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, фундаментальные факторы для нефти действуют очень медленно, сейчас инвесторы будут ориентироваться на итоги заседания ОПЕК, и реакция может быть достаточно резкой - в зависимости от исхода, который пока неочевиден. В любом случае маловероятно, что цена Brent выскочит из коридора $70-80 до конца месяца.

В "АЛРОСА" рассмотрели вопросы стратегии: компания может приобрести завод по огранке, о чем давно ходили слухи, а также принять принципиальное решение о выплате промежуточных дивидендов. Несмотря на то, что обе новости позитивные, сдерживающим фактором является ситуация на руднике Мир, программа восстановления которого еще не готова. Позитивная реакция спекулянтов будет недолгой, на горизонте 1-2 дней можно ожидать техническую коррекцию в пределах 2-3%.

В пятницу последний день с дивидендами торгуются акции Сбербанка (12 руб. на каждый тип акций). Ориентир по доллару - 63-64 руб./$1, а ожидания по индексу МосБиржи - 2230-2260 пунктов.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в пятницу вероятна консолидация по индексу РТС. Наиболее важным для рынка событием в течение дня станет встреча ОПЕК. Накануне ОПЕК одобрила увеличение добычи на 1 млн б/с на уровне комитета по мониторингу, однако эта рекомендация не была поддержана Ираном, одобрение которого требуется для официальной ратификации решения на пятничном заседании. Как следствие, сохраняется неопределенность в отношении окончательного решения ОПЕК по объемам добычи.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников отмечает, что с развивающихся рынков наблюдается отток средств инвесторов, последний рывок нефтяных котировок Brent до $80 не привел к позитивным изменениям на графике индекса РТС - с конца февраля он находится под понижательным трендом.

Торговая напряженность между США и Китаем усилилась при неблагоприятной макроэкономической обстановке: рост мировой экономики замедляется на фоне ужесточения монетарной политики в США и укрепления доллара, сообщили стратеги Goldman Sachs. Однако банк не готов полностью отказаться от положительных прогнозов по рынку: новый целевой уровень предполагает рост примерно на 14% с текущих уровней. Тем временем стратеги в UBS Group считают, что азиатские фондовые рынки учитывают в ценах 20%-ную вероятность того, что торговая война ужесточится до такой степени, что повлечет падение прибыли компаний. Полномасштабная торговая война может обрушить восточноазиатские акции на 30% с достигнутого в этом году максимума, полагают стратеги.

Сбербанк закрывает реестр акционеров под дивиденды 26 июня, в пятницу бумаги на бирже торгуются последний день с дивидендами. По этой причине стоит ожидать небольшой просадки индекса МосБиржи в начале следующей недели.

Верников также считает вероятным отскок Brent вверх до $82 за баррель после объявления итогов заседания ОПЕК.