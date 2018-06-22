Рубль подрос к доллару и евро на фоне усиления интереса к рисковым активам

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро падают на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине на фоне возвращения инвесторов в рисковые активы и позитивной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,26-63,36 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,29 руб./$1 (-42,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 73,77 руб./EUR1 (-15,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 30,6 копейки к уровню закрытия четверга, до 68 рубля.

Доллар при этом оказался на 49,98 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,29 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте пятницы, отыгрывая улучшение отношения инвесторов к рисковым активам на фоне снижения опасений из-за торговых войн и в условиях возобновившегося подъема цен на нефть. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, некоторые представители Белого дома делают попытки возобновить переговоры с Китаем перед тем, как 6 июля вступят в силу пошлины на импорт китайских товаров.

Министры стран ОПЕК планируют в пятницу в Вене провести заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о возможности увеличения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1 млн баррелей нефти в сутки начиная с 1 июля и до конца текущего года. Накануне такой объем увеличения добычи рекомендовал министерский комитет по мониторингу исполнения сделки, в котором принимали участие не только члены комитета, но и приглашенные гости.

Между тем министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в четверг сказал, что Иран по-прежнему выступает против любого увеличения добычи.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве увеличилась на 1,07% - до $73,83 за баррель. В четверг контракты снизились в цене на 2,26% - до $73,05 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,93% - до $66,15 за баррель. По итогам прошлой сессии контракты подешевели на 0,26% - до $65,54 за баррель.