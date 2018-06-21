Министр нефти Ирана ушел с заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Приглашенный на министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане покинул заседание после начала обсуждения ситуации вокруг сделки в закрытом режиме, передал в четверг корреспондент "Интерфакса" с места событий. По словам Зангане, переговоры на комитете идут "не очень хорошо", сообщает Financial Times.

ОПЕК+ по-прежнему обсуждают четыре сценария развития сделки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата. В том числе, обсуждаются варианты повышения на добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, на 1,5 млн б/с и 1,8 млн б/с. Четвертый сценарий не уточняется.

По словам собеседника Bloomberg, пока не понятно, какой сценарий будет выбран. Ранее именно Иран выступал против резкого повышения добычи нефти.

В четверг на заседании министерского комитета присутствуют представители стран, не входящих в министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+: Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Азербайджан, Бруней, Казахстан, Мексика.