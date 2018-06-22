Гендиректором "Пятерочки" назначен выходец из "Магнита" Сергей Гончаров

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Генеральным директором сети магазинов "у дома" "Пятерочка" назначен Сергей Гончаров, сообщила владелец сети Х5 Retail Group.

Гончаров пришел в Х5 в марте этого года и занял пост директора по стратегии. С 2013 до конца 2017 года он работал в "Магните", где возглавлял формат "Магнит Косметик".

"Сергей Гончаров имеет успешный опыт как в области стратегии и управления брендом, так и в области операционного управления и развития розничного бизнеса. В последние месяцы Сергей возглавлял процесс обновления стратегии компании, что позволило ему получить более глубокое понимание бизнеса Х5 Retail Group, а также понять приоритеты дальнейшего развития. Я убежден, что Сергей за счет сильных профессиональных компетенций и высокой личной мотивации привнесёт новые подходы, которые обеспечат баланс роста, эффективности и доходности бизнеса "Пятерочки", - отметил CEO Х5 Игорь Шехтерман (его слова приводятся в сообщении), который до настоящего времени исполнял обязанности гендиректора "Пятерочки".

"Пятерочка" осталась без гендиректора в апреле этого года, когда Ольга Наумова, руководившая сетью с 2013 года, покинула компанию. В мае она перешла в "Магнит" на должность исполнительного директора, а в пятницу "Магнит" сообщил о ее назначении на пост CEO.

Под ее руководством "Пятерочка" значительно ускорила рост выручки и темпы экспансии, провела обновление магазинов, что, в конце концов, позволило Х5 обогнать "Магнит" по объему продаж. Причиной ухода из компании стали разногласия во взглядах на развитие "Пятерочки" на изменившемся рынке, объяснял Шехтерман.

Замену Наумовой Х5 выберет из пула внутренних кандидатов, сообщал ритейлер.

После назначения Гончарова на должность гендиректора "Пятерочки" его преемником на посту директора по стратегии назначен Вадим Капустин, занимавший ранее должность директора по стратегическому маркетингу и планированию. Он будет отвечать за процесс постоянного обновления стратегии и поиск новых точек роста, а также за управление инновациями, которое становится все более стратегически значимым для компании, сказалШехтерман.

Сеть магазинов "у дома" "Пятерочка" - ключевой формат Х5, который приносит ритейлеру основные доходы. Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания вернула себе лидерство в конце 2016 года, обогнав "Магнит".