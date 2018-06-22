Экономика

Рубль уверенно рос к доллару и евро на фоне цен на нефть днем в пятницу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть после решения ОПЕК увеличить добычу нефти не так сильно, как опасался рынок.

Курс доллара США составил 62,96 руб. в 19:00, что на 75,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 73 руб. впервые с 15 июня. Евро стоил 73,22 руб., опустившись на 71 копейку. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 73,48 копейки - до 67,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро, отыгрывая сильный скачок цен на нефть после заседания ОПЕК, на котором члены картеля договорились об увеличении добычи, однако затем сократили подъем. Планируемое ОПЕК наращивание производства будет не столь существенным, как ожидалось, и это ослабило опасения, что на рынке появится избыток нефти. Несмотря на то, что страны достигли соглашения об общем увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, фактическое наращивание добычи нефти странами ОПЕК составит порядка 700 тыс. баррелей в сутки.

Эксперты оценивают потенциальный дефицит нефти на мировом рынке в 1,8 млн баррелей в сутки, поэтому планируемое ОПЕК увеличение добычи не создаст избытка, пишет Dow Jones.

В субботу в Вене пройдет заседание в формате ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 по московскому времени выросла на 2,4% - до $74,79 за баррель. В ходе сессии цена этих контрактов поднималась до $75,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,41% - до $68,43 за баррель. Их цена в пятницу достигала $67,93 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июня на 54,77 копейки, до 63,2396 руб., и увеличил курс евро на 3,76 копейки, до 73,7247 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи упал на 66,89 копейки по отношению к четвергу и составил 63,1011 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 63,77 копейки и составил 63,1016 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 733,304 млн, из которых $1 млрд 359,442 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 373,862 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 0,8 копейки, до 73,5818 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 упал на 15,74 копейки и составил 73,4941 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR845,122 млн, из которых EUR397,122 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR448,416 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) по преимуществу немного выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,24% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 1 б.п. и составила 7,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 7,41% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом, оставшись на отметках 7,42% и 7,38% годовых соответственно.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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