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Нефть выросла до $75,55 за баррель на решении ОПЕК

Есть обновление от 13:01

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок резко выросла в цене в пятницу на решении ОПЕК соблюсти установленные в 2016 году обязательства по ограничению добычи на 100%.

Это означает, что максимальное повышение добычи с текущего уровня составит 1 млн баррелей в сутки, поскольку сейчас обязательства перевыполняются за счет падения производства в Венесуэле и ряде других стран.

При этом представители некоторых стран картеля отмечали, что фактически объем производства нефти удастся нарастить лишь на 700-800 тыс. б/с.

"Рынок ожидал худшего, - заявил партнер фонда Again Capital Джон Килдафф. - Кроме того, ОПЕК и партнеры не продемонстрировали агрессивного желания снизить цены".

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу выросла на $2,5 (3,42%) - до $75,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась накануне на $3,04 (4,64%) - до $68,58 за баррель. WTI превысила отметку в $68 за баррель впервые за месяц.

В субботу в Вене состоится стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, включая Россию.

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Теги: ОПЕК
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