Главные новости
В миреДодон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршемСпортВласти Аргентины попросили выслать четырех болельщиков за драку на ЧМВ миреПентагон частично приостановил совместные военные учения с Южной Кореей
Экономика

Страны не-ОПЕК планируют поддержать предложение о росте добычи на 1 млн б/с

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении об ограничении добычи нефти, планируют на заседании в субботу поддержать решение ОПЕК о повышении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участков заседания.

Основным вопросом, который будут обсуждать министры, станет перераспределение объемов этого увеличения. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что общая квота сокращения странами не-ОПЕК не изменится и составит 500 тыс. б/с.

Встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, включая Россию, состоится сегодня в Вене. Накануне страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ОПЕК
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Увеличение добычи ОПЕК. ОбобщениеУвеличение добычи ОПЕК. Обобщение
Иран негодует, Россия заодно с Саудовской АравиейПодробнее
 Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/сСтраны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/с
Реальный рост между тем будет на уровне 600 тыс. б/сПодробнее
 Чубайс спрогнозировал будущее пенсионной системыЧубайс спрогнозировал будущее пенсионной системы
По его мнению, пенсионная система станет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачуПодробнее
 Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"
С апреля она занимала должность исполнительного директора в "Пятерочке"Подробнее
В Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отраслиВ Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли
Предлагаемые нормы снизят ставку вывозной таможенной пошлины на нефть, но увеличат ставки налога на добычу полезных ископаемыхПодробнее
 ЕС завершил программу оказания финансовой помощи ГрецииЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции
В качестве последнего транша Евросоюз выплатит 24 млрд евроПодробнее
 Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/сКомитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с
Реальные поставки на рынок будут меньше: некоторые страны не смогут увеличить добычуПодробнее
 Козак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродуктыКозак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты
Пошлина на бензин в 90% будет вводиться, если цены на нефтепродукты вырастут на 20% за кварталПодробнее
 "М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
 Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 июня6 фото
21 июня
Фотохроника 21 июня
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДодон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршемСпортВласти Аргентины попросили выслать четырех болельщиков за драку на ЧМВ миреПентагон частично приостановил совместные военные учения с Южной КореейВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 23 июняВ РоссииСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСпортНигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018

Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем

Возгорания двигателя удалось избежать, однако салон наполнился дымом Подробнее

S7 начала задерживать рейсы из "Домодедово" из-за сбоя в системе регистрации

Около 12 тысяч болельщиков приехали на матч Мексика-Корея в Ростов-на-Дону

Российским аэропортам разрешили размещать отели на территории пунктов пропуска

Страны не-ОПЕК планируют поддержать предложение о росте добычи на 1 млн б/с

Бышовец предположил, что Германия и Швеция сыграют вничью

Неудача действующих чемпионов мира может поставить крест на перспективах выйти в плей-офф ЧМ-2018 Подробнее

Додон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршем

Додон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршемНакануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска из Молдавии Подробнее

Нефть выросла до $75,55 за баррель на решении ОПЕК

Грузовик "Прогресс" скорректировал орбиту МКС

Ограничено движение транспорта в районе московского стадиона "Спартак"

Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности

Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельностиКомпания заявила, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженности Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
GБельгия Бельгия– : –15:00Тунис Тунис15:00FРеспублика Корея Республика Корея– : –18:00Мексика Мексика18:00FГермания Германия– : –21:00Швеция Швеция21:00