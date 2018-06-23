Страны не-ОПЕК планируют поддержать предложение о росте добычи на 1 млн б/с

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении об ограничении добычи нефти, планируют на заседании в субботу поддержать решение ОПЕК о повышении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участков заседания.

Основным вопросом, который будут обсуждать министры, станет перераспределение объемов этого увеличения. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что общая квота сокращения странами не-ОПЕК не изменится и составит 500 тыс. б/с.

Встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, включая Россию, состоится сегодня в Вене. Накануне страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с.