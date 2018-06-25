Экономика

Турецкий избирком объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добился переизбрания, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкий избирком. Согласно официальным данным, обработано 97,7% бюллетеней. Действующий глава государства точно набирает более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.

Глава Верховного избиркома Турции Сади Гювен заверил, что "те бюллетени, которые еще не обработаны, не повлияют на результат".

В свою очередь, президент Турции выступил ночью перед сторонниками в Анкаре. "Вы преподали урок тем, кто ожидает, что Турция встанет на колени. Победители этих выборов - демократия и воля народа: каждого из 81 млн граждан", - сказал он, обращаясь к собравшимся.

"Мы никогда не покоримся кому бы то ни было, кроме Всевышнего", - добавил Эрдоган.

Он также отметил: "Надеюсь, никто не будет пытаться бросить тень на итоги выборов и навредить демократии, чтобы прикрыть собственное поражение".

Ранее Эрдоган уже объявил себя победителем выборов и начал получать поздравления от лидеров других стран. Его основной соперник - оппозиционер Мухаррем Индже - заявлял, что будет комментировать сложившуюся ситуацию только после объявления официальных итогов выборов.

Он не стал признавать победу Эрдогана, однако заявил, что его партия продолжит политическую борьбу вне зависимости от результатов выборов.

Во время выборов оппозиция высказывала сомнения в правильности данных о ходе голосования, которые периодически обнародовало агентство "Анадолу". Позднее она была вынуждена признать, что сообщения агентства отражали реальную ситуацию, а приводимые им цифры практически совпадали с теми, которые предоставляли почти 500 тыс. наблюдателей оппозиции на избирательных участках.

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Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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