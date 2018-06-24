Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье вечером, что добился переизбрания уже в первом туре голосования, сообщает агентство "Анадолу". При этом президент сослался на неофициальные результаты выборов, обнародованные ранее турецкими СМИ. Они свидетельствуют о том, что Эрдоган набрал в первом туре более 50% голосов, намного опередив соперников.

Эрдоган также объявил о победе своих сторонников из "Народного альянса" на парламентских выборах, сообщает сайт газеты "Хюрриет". Он сослался на неофициальные результаты, опубликованные турецкими СМИ. Согласно этим данным, альянс, в который входит, в частности, Партия справедливости и развития Эрдогана, получил 54% голосов, а альянс оппозиции - 33%.

"Неофициальные результаты свидетельствуют о том, что наш народ доверил нам пост президента и главы исполнительной власти. Также он дал большинство в парламенте "Народному альянсу". Это - большая ответственность для нас", - отметил глава государства.

Выборы он назвал "уроком демократии, с явкой, приближающейся к 90%".