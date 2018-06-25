Экономика

Нефть Brent подешевела до $74,31 после решений ОПЕК+

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Нефть Brent резко дешевеет в понедельник после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на итогах заседания ОПЕК, WTI демонстрирует существенно менее значительное снижение цены.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени снизилась на $1,24 (1,64%) - до $74,31 за баррель. В пятницу контракты подорожали на $2,5 (3,42%) - до $75,55 за баррель.

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Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,12 (0,17%) - до $68,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $3,04 (4,64%) - до $68,58 за баррель.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в субботу в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. В пятницу решение о повышении добычи на эту величину было принято государствами ОПЕК.

Планируемое увеличение добычи создаст лишь незначительный избыток нефти на рынке, при этом оставит его с низким объемом свободных мощностей, отмечают эксперты Goldman Sachs.

"Цены на нефть Brent корректируются сильнее, чем WTI, поскольку Brent в большей мере перепродана", - приводит агентство Bloomberg слова аналитика Samsung Futures Inc. Кима Кванграэ.

Спред между ценами на нефть Brent и WTI в понедельник сократился почти на 20%.

Стоимость WTI поддерживается сохранением низких запасов нефти в США: запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы торгуемой на NYMEX нефти, падают пять недель подряд в связи с началом автомобильного сезона, отмечают в Goldman.

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Теги: нефть, ОПЕК+
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