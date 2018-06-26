Фондовые индексы США упали из-за риска эскалации конфликта с Китаем

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким снижением на фоне падения цен на нефть марки Brent и опасениях нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем.

Как сообщалось, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.

The Wall Street Journal написала со ссылкой источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к "важным отраслевым технологиям".

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай. Вашингтон может объявить о новых мерах, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, уже до конца недели, пишет WSJ.

"Теперь можно уже говорить о начале торговой войны, - говорит инвестиционный стратег Robert W. Baird Уилли Делвиче. - Риторика ухудшилась, компании говорят о последствиях, и есть ощущение, что суммы и масштаб проблемы будут только расти".

Подындекс высокотехнологичных компаний в индексе Standard & Poor's 500 упал на 2,3%, максимальными темпами с начала апреля. Котировки бумаг Apple опустились на 1,5%, Alphabet - на 2,6%, Facebook - на 2,7%, Microsoft - на 2%.

Кроме того, негативную динамику продемонстрировали акции производителей полупроводников (Micron Technology потеряла 6,9% капитализации, Advanced Micro Devices - 4,4%) и индустриальных компаний (цены акций Boeing снизились на 2,3%, Caterpillar - на 2,4%).

Акции Harley-Davidson подешевели на 6% на новости, что стоимость производимых компанией мотоциклов в странах Европейского союза увеличится в среднем на $2,2 тыс. из-за пошлин, которые ЕС ввел в качестве ответной меры после действий США на рынках стали и алюминия.

Ввозные пошлины на мотоциклы Harley-Davidson для рынка ЕС увеличатся с 6% до 31%. Производитель оценивает неблагоприятный финансовый эффект от такого увеличения от $90 млн до $100 млн в год. За оставшуюся часть 2018 года ущерб составит от $30 млн до $45 млн.

Цена бумаг американской компании Education Realty Trust, Inc. (EdR), специализирующейся на строительстве студенческих общежитий и управлении ими, увеличилась на 1,3% на новости о ее приобретении за $3,2 млрд фондом компании Greystar Real Estate Partners.

Капитализация американского оператора телестанций Gray Television подскочила на 16%. Фирма достигла соглашения о приобретении медиакомпании Raycom Media за $3,65 млрд.

Котировки бумаг General Electric опустились на 2,3%. GE сообщила о продаже подразделения по выпуску промышленных турбин фонду Advent International за $3,25 млрд.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания Campbell Soup подскочила на 10% на слухах, что Kraft Heinz планирует сделать предложение о его приобретении.

Индекс Dow Jones Industrial Average 25 июня понизился на 328,09 пункта (1,33%) и составил 24252,8 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 37,81 пункта (1,37%) - до 2717,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 160,81 пункта (2,09%) и составил 7532,01 пункта.