США собрались ограничить китайские инвестиции и экспорт технологий в КНР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - США собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ "важным отраслевым технологиям".

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай.

О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели, пишет газета.