Рубль лишь слегка изменился к доллару и евро на старте торгов во вторник

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Доллар США немного повышается, евро снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль слабо меняется к бивалютной корзине на фоне незначительного изменения цен на нефть и продолжающегося снижения интереса к риску на мировом рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,77-62,84 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,83 руб. (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,44 руб. (-1,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,1 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,6 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,97 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,38 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снижается к бивалютной корзине в начале торгов вторника на общем ухудшении отношения инвесторов к рисковым активам в связи с опасностью разрастания торговых противоречий между США, Европой и Китаем.

США будут вводить ограничения инвестиций в отношении всех стран, которые пытаются украсть американские технологии, написал в понедельник в твитере министр финансов Стивен Мнучин. От имени президента США Дональда Трампа он назвал фейковыми новостями статьи в СМИ о готовящихся мерах в отношении Китая, опубликованные накануне. "Заявление будет касаться не Китая как такового, но всех стран, которые пытаются украсть наши технологии", - утверждает министр. По его словам, источник в Белом доме, обсуждавший новые ограничения со СМИ, "либо не существует, либо не слишком хорошо знаком с предметом".

О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели.

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются после снижения накануне, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на американском рынке и перспективы повышения добычи в странах ОПЕК+. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени увеличилась на 0,35% - до $74,84 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,53% - до $68,44 за баррель.