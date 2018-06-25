США введут ограничения инвестиций для "крадущих технологии" стран

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - США будут вводить ограничения инвестиций для стран, которые пытаются украсть американские технологии, написал в понедельник в твиттере министр финансов США Стивен Мнучин.

От имени президента США Дональда Трампа он назвал фейковыми сообщения Bloomberg и The Wall Street Journal о готовящихся мерах в отношении Китая.

"Заявление будет касаться не Китая как такового, но всех стран, которые пытаются украсть наши технологии", - отметил министр.

По его словам, источник в Белом доме, обсуждавший новые ограничения со СМИ, "либо не существует, либо не слишком хорошо знаком с предметом".

По данным WSJ, США собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании. Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ "важным отраслевым технологиям", заявили изданию информированные источники.

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай, написала WSJ.

О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивирована соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели.