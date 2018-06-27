Новак обсудил с главой Минэнерго США работу американских компаний в РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил со своим американским коллегой Риком Перри текущие вопросы энергетического сотрудничества и перспективы, сообщил Новак журналистам.

"Обсудили в том числе участие и работу американских компаний на российском рынке, в том числе ExxonMobil, Schlumberge, Halliburton, Honeywell и других. Влияние санкций на работу этих компаний в России", - сказал он.

"Мы говорили и о возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа, как наиболее экологичного топлива, в форме трубопроводного и сжиженного газа", - добавил Новак.