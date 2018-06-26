США потребовали от союзников прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - США требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае, заявил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента США.

Его заявления без указания имени приводят Bloomberg, CNBC, AP и другие издания.

Цены на нефть WTI усилили подъем после этого сообщения, августовский контракт подорожал на 1,9%, до $69,34 за баррель.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений. Если же компании не остановят закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые меры от США.

Как отмечает CNBC, США могут обратиться с просьбой увеличить добычу и к России, несмотря на крайне сложные отношения между странами. На следующей неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует встретиться со своим коллегой из США Уильямом Перри на газовой конференции в рамках саммита АТЭС. По данным CNBC, на этой встрече может обсуждаться и вопрос об увеличении поставок углеводородов из РФ на мировой рынок.

Как пишет японская газета Nikkei, правительство Японии уже получило запрос США прекратить закупки иранской нефти. Поставки из Ирана составляют около 5,5% всего нефтяного импорта Японии, Иран занимает шестое место в списке ее поставщиков после России, находящейся на 5-м.

Основные объемы нефти поступают в Японию из Саудовской Аравии (40%), которая, по данным Bloomberg, намерена в июле увеличить экспорт до рекорда, и ОАЭ (24%).

В мае президент США Дональд Трамп в мае объявил о возобновлении санкций против Тегерана и выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому. Все остальные участники соглашения по-прежнему поддерживают СВПД. В июне в Иране допустили возможность скорого выхода из соглашения по атому, однако позже пригрозили Европе "ужасными" последствиями.