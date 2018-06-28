Счетная палата выявила в 2017 году более 2 тыс. нарушений в сфере госзакупок

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ в 2017 году выявила более 2 тысяч нарушений в сфере госзакупок, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года, следует из отчета ведомства "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации".

Всего в прошлом году СП провела 175 контрольных мероприятий в сфере госзакупок, в ходе которых было выявлено 2178 нарушений законодательства на общую сумму 104,6 млрд рублей. Годом ранее СП выявила 823 нарушения на 48,8 млрд рублей.

Большая часть выявленных проблем приходится на нарушения условий исполнения контрактов (в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту - 68,2% от общего числа нарушений), на нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта с единственным поставщиком (13,1%), на несоблюдение требований при заключении контрактов и расчетов по ним (11,2%).

В отчете СП отмечается также, что в ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с неприменением госзаказчиками мер ответственности по контракту к недобросовестным поставщикам. Речь идет о том, что госзаказчики не выдвигают требований по уплате поставщиками пени и штрафов при нарушении условий контрактов.

По результатам проверок СП РФ направила 196 представлений объектам контроля, выдала шесть предписаний, направила 43 обращения в правоохранительные органы и 110 обращений в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

По оценке СП РФ, в настоящее время к основным проблемам и недостаткам системы госзакупок можно отнести сложность правового регулирования, недостаточную эффективность контроля в сфере закупок, недостаточный уровень надежности работы Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

При этом под сложностью правого регулирования в сфере госзакупок подразумевается большое число изменений, внесенных в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ) и принятых подзаконных актов, необходимость формирования заказчиком на каждом этапе закупок большого числа документов, в которых часто дублируется одна и та же информация.

"Сложность законодательства о контрактной системе в сфере закупок подтверждается значительным количеством обращений заказчиков и участников закупок к отдельным федеральным органам исполнительной власти за соответствующими разъяснениями, - говорится в отчете СП. - <...> за 2017 год федеральными органами исполнительной власти (Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, ФАС, Федеральное казначейство) дано более 1000 разъяснений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в основном касающихся вопросов планирования закупок, установления требований к участникам закупок, обоснования цен контрактов, заключения и оплаты контрактов и др.".

По оценке СП, решению перечисленных проблем будет способствовать определение уполномоченного органа власти, наделенного полномочиями по разъяснению правоприменения законодательства в сфере закупок, подготовка документа, регулирующего порядок применения методов определения цены контракта.

Еще одно предложение СП РФ предусматривает проведение анализа законодательства в сфере закупок и формирование плана мероприятий по его оптимизации в части нормирования и планирования закупок, минимизации числа документов, формируемых заказчиками при закупках.

Помимо этого СП РФ предлагает унифицировать порядок осуществления контроля в сфере госзакупок за счет разработки соответствующего стандарта, рекомендовать его использование на региональном и муниципальном уровнях. В дополнение к этому предлагается увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушения законодательства о госзакупках.

Что касается самих нарушений, то Счетная палата предлагает автоматизировать "работу" с ними на уровне ЕИС. Речь идет о разработке открытого для пользователей функционал ЕИС, позволяющего в автоматизированном режиме структурировать и систематизировать нарушения, выявляемые органами контроля в сфере закупок, сформировать в ЕИС открытый функционал автоматизированного анализа и контроля, позволяющий выявлять и предупреждать процедурные нарушения в сфере закупок.