Суд оставил в силе приостановку исполнения решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) решил оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины, сообщила российская монополия.

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными", - отмечается в сообщении.

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - подчеркивает концерн.

"Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточные объемы транзита газа. В связи с существенными, по мнению "Газпрома", процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами, "Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании решения и полной отмене.

13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес приказ о приостановлении исполнения этого решения Стокгольмского арбитража.