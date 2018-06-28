Акции "Полюса" подскочили на 6% на новостях о снятии обвинений с Керимова

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Полюс" в четверг подскочили более чем на 6% после известий, что французские правоохранительные органы сняли с члена Совета Федерации Сулеймана Керимова все обвинения, о чем сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

На Московской бирже акции "Полюса" к 16:20 выросли до 4115 рублей (+6,1%), объем торгов превысил 228,5 млн рублей.

Крупнейшим акционером "Полюса" с долей 82,44% является компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова.

В ноябре 2017 года Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от него сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако суд при этом увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.