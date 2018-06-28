Франция сняла с Керимова все обвинения

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Французские правоохранительные органы сняли с члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог", - сказал он.

Адвокат Никита Сычев подтвердил снятие с Керимова обвинений. "Я могу подтвердить факт того, что с Керимова все обвинения сняты", - сказал он "Интерфаксу" в четверг. От других комментарий Сычев воздержался.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако суд при этом увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.

Бизнесмену также было запрещено самовольно покидать Лазурный берег. Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.