Обязательная раз в три года замена устройств "Платона" в машинах будет бесплатной

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Замена бортовых устройств с истекшим сроком службы будет бесплатна для грузоперевозчиков - пользователей "Платона", сообщила пресс-служба оператора системы.

"В этом году начнется замена бортовых устройств государственной системы "Платон", полученных грузоперевозчиками в 2015 году. Эта обязательная процедура обусловлена требованиями ФСБ России к средствам криптографической защиты информации. Разрешенный срок их эксплуатации составляет три года. Замена устройств обеспечит сохранение надежности защиты данных пользователей системы от несанкционированного доступа. Бортовые устройства выдаются бесплатно для российских перевозчиков", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Минтранс РФ приступил к подготовке изменений в правила пользования "Платоном". Согласно опубликованным для общественного обсуждения материалам, ведомство предлагает обязать пользователей контролировать срок службы бортовых устройств, а ее оператора - структуру "Ростеха" "РТ-Инвест Транспортные системы" - осуществлять их своевременную замену.

"Бортовые устройства с истекшим сроком службы могут передавать недостоверные данные о движении транспортных средств. Поступление в систему взимания платы потенциально недостоверных данных, поступающих с бортовых устройств с истекшим сроком службы, может повлечь некорректность в расчетах суммы платы", - объяснил Минтранс необходимость подготовки изменений.

Между тем пресс-служба "Платона" сообщила во вторник, что предложенные изменения правил "обеспечат упрощение процедуры замены бортовых устройств".

"В частности, грузоперевозчик сможет получить новое устройство, если он сдал старое с истекшим сроком службы в неполной комплектации. А также пользователь системы сможет получить новое бортовое устройство и потом сдать старое с истекшим сроком службы. Это изменение удобно в первую очередь перевозчикам с большим парком автомобилей", - говорится в сообщении.