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Карина Цуркан уволена с поста главы Inter RAO Lietuva

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в России в шпионаже, отозвана с должности председателя правления литовского поставщика электроэнергии Inter RAO Lietuva, говорится в сообщении литовской компании.

Наблюдательный совет Inter RAO Lietuva 28 июня постановил отозвать Цуркан с должности и избрать вместо нее в правление врио руководителя блока трейдинга, заместителя руководителя дивизиона "Экспорт" "Интер РАО" Александру Панину.

Как сообщалось ранее, совет директоров "Интер РАО" с 28 июня прекратил полномочия члена правления компании Цуркан, возглавлявшую в российской компании направление трейдинга.

В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ), ей грозит от 10 до 20 лет заключения. Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, следствие заподозрило ее в передаче сведений о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии, которая, в свою очередь, может работать с ЦРУ. Сама Цуркан вину не признает.

28 июня Мосгорсуд признал законным арест Цуркан.

Управляемое "Интер РАО" предприятие RAO Nordic контролирует 51% Inter RAO Lietuva, литовская инвесткомпания Scaent Baltic - 29% акций Inter RAO Lietuva. Еще 20% акций находится в свободном обращении на Варшавской фондовой бирже.

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Теги: Интер РАО, Карина Цуркан, Inter RAO Lietuva

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