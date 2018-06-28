Мосгорсуд подтвердил арест члена правления "Интер РАО" Цуркан за шпионаж

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, задержанной по делу о шпионаже, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 15 июня было оставлено без изменений, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Таким образом, Цуркан останется под стражей до 13 августа.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Адвокат Дмитрий Цуприк заявил "Интерфаксу", что Цуркан уже предъявлено обвинение, но она вину не признает и считает свое уголовное дело попыткой сместить ее с занимаемой должности "из-за принципиальности и неподкупности".

"Карина Валерьевна вину не признает, не понимает, в чем ее обвиняют, и также не понимает, что она совершала", - сказал адвокат.

Ранее информированный источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ.

"Цуркан подозревается в том, что она передавала сведения о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии", - сказал собеседник агентства.