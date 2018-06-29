Путин подписал закон о преобразовании "Почты России" в АО

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об акционировании "Почты России", документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Госдума приняла законопроект 21 июня, Совет Федерации одобрил его 27 июня.

Закон о реформе ФГУП "Почта России" предполагает преобразование его в непубличное АО, 100% акций которого принадлежит государству. Закон регулирует процедуру создания АО, устанавливает его правовой статус, структуру управления, а также принципы и основы деятельности.

Устанавливаются особенности ликвидации ФГУП, учета его имущества, а также порядок передачи непрофильных активов, в том числе имеющих социальное значение. Закон также регулирует вопросы социально-трудовых отношений.

Закон предполагает, что реформа "Почты России" потребует привлечения услуг специализированной организации, которую без проведения конкурса определит правительство РФ. Эта реорганизация необходима для выявления имущества, его учета.