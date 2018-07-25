"Почта России" проведет оптимизацию управленческого персонала в региональных филиалах

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Почта России" с августа начнет оптимизацию штатной структуры управленческого персонала в 82 филиалах предприятия, говорится в пресс-релизе оператора.

"Компания приступила к унификации системы управления в региональных филиалах. Она призвана устранить дублирующие и избыточные функции административного аппарата Управлений федеральной почтовой связи (УФПС), повысить эффективность бизнес-процессов и высвободить денежные средства на дальнейшее повышение заработных плат сотрудникам основного производства: почтальонам и операторам", - указано в сообщении.

Оптимизация будет проходить в сферах, где ФГУП провел цифровизацию и автоматизацию процессов: документооборот, финансовый мониторинг, кадровое администрирование, бухгалтерия. При этом мероприятия не затронут сотрудников основного производства - почтальонов, операторов почтовой связи и т.д.

Точное количество сотрудников "Почты России", на которых распространится оптимизация, в пресс-службе не уточнили. "Все будет проводиться точечно и индивидуально", - отметили в пресс-службе "Почты России".

Оптимизация инициирована во исполнение поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей темпами не ниже 5% в год. Процесс будет проходить в соответствии с трудовым и социальным законодательством, а также в диалоге с профсоюзом и региональными властями.

"Почта России" входит в перечень стратегических предприятий РФ. Федеральный почтовый оператор включает в себя 42 тыс. отделений по стране. В "Почте России" работает около 350 тыс. человек. 85% сотрудников предприятия состоит из основного производственного персонала - это около 300 тыс. человек.

В 2017 году производительность труда на "Почте России" выросла на 8,8% - до 47 тыс. рублей.

Рост средней заработной платы работников "Почты России" в 2017 году составил 3,8% - до 21,7 тыс. рублей. С 1 марта на 5% были повышены зарплаты всех сотрудников основного производства городских отделений почтовой связи.