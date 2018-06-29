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Экономика

Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО

Есть обновление от 20:30

Ранее издание Axios писало, что Трамп в разговоре с советниками сто раз угрожал выйти из международной организации

Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО
Стивен Мнучин
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал ошибочными сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп не раз заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО.

"Здесь нет сенсации... Это неверно", - сказал Мнучин в интервью телеканалу Fox Business Network, назвав сообщение фейковой новостью.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп неоднократно заявлял о планах вывести США из ВТО. Он якобы говорил советникам, что не знает, почему Штаты состоят в этой организации - по мнению Трампа, ВТО создана другими странами для того, чтобы оказывать давление на США. Вместе с тем советники Трампа по вопросам экономики пытались переубедить президента, заверяя его, что членство в ВТО идет на пользу США.

"Это преувеличение, - сказал Мнучин. - Президент всем ясно дал понять, что он обеспокоен по поводу ВТО, считает, что есть несправедливые аспекты. Полагает, что Китай и другие используют ВТО в своих интересах, мы, однако, сосредоточены на свободной торговле. Преодолеть барьеры - вот то, к чему мы стремимся".

Во время предвыборной кампании Трамп называл ВТО "настоящим бедствием". В апреле этого года он заявил, что организация несправедливо относится к США, при этом поощряя Китай.

Ранее в пятницу Мнучина спросили, не сведут ли на нет новые торговые пошлины выгоду от закона о снижении налогов, принятого в декабре 2017 года.

"Я могу заверить вас, что мы не собираемся делать ничего, что уничтожит все эти преимущества, или что-то, что представляет значительный риск для роста", - сказал он Fox Business Network.

Дополнительные импортные пошлины были введены США с 23 марта 2018 года. На сегодняшний день пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% распространяются на импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

15 июня власти США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.

Министерство торговли Китая, в свою очередь, сообщило, что КНР немедленно ответит аналогичными мерами и пообещало ввести пошлины на импорт ряда американских товаров с 6 июля. Кроме того, в Пекине заявили, что "все экономические и торговые достижения, которые ранее были достигнуты двумя сторонами, потеряют силу".

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Теги: США, Дональд Трамп, Стивен Мнучин

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