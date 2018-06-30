Главные новости
ЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюВ РоссииВ Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57
Экономика

Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"

На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контракта

Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"
Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный трибунал в Стокгольме в своем частичном решении признал право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу "Ямал - Европа", говорится в сообщении польской компании.

В связи с этим PGNiG заявила, что ожидает снижения цены контракта до уровня рыночных цен на более позднем этапе арбитражного производства.

PGNiG напоминает, что на протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность такого пересмотра, и в результате цена контракта для PGNiG значительно превысила цены на западноевропейских рынках, полагает польская сторона.

В 2014 году PGNiG потребовала пересмотра контрактной цены. Не достигнув консенсуса в процессе переговоров, в мае 2015 года она передала спор для решения Стокгольмский арбитраж.

Этот контракт был подписан в 1996 году, на поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: PGNiG, Газпром

Новости по теме

Экономика
Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"
На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контрактаПодробнее
 Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТОМнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО
Ранее издание Axios писало, что Трамп в разговоре с советниками сто раз угрожал выйти из международной организацииПодробнее
 Минфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июляМинфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля
Речь шла об установлении новой максимальной суммы за месяц в 500 евроПодробнее
 Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"
Российская монополия подала иск на расторжение текущих контрактов с УкраинойПодробнее
Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейОкругление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублей
В прошлом году компания платила по 8,0397 рубля на акцию, теперь - 8,04Подробнее
 Трамп собрался вывести США из ВТОТрамп собрался вывести США из ВТО
По его мнению, организация только и делает, что оказывает на Штаты давлениеПодробнее
 Россия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминийРоссия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминий
Ранее подобные иски направили ЕС, Китай, Индия, Канада, Мексика и НорвегияПодробнее
 Глава "Газпрома" спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам годаГлава "Газпрома" спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам года
Компания уже перешагнула отметку в 100 млрд куб. мПодробнее
 "Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании
Если она не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, его можно будет проложить в международныхПодробнее
 Apple и Samsung прекратили патентную войну в СШАApple и Samsung прекратили патентную войну в США
Компании урегулировали 7-летний спор, начавшийся еще при Стиве ДжобсеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюВ РоссииВ Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57В миреТрамп ответил на вопрос о российском КрымеСпортФутболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в ИспанииВ миреПосол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой Трампа

Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"

Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контракта Подробнее

Франция - Аргентина. Онлайн

Франция - Аргентина. ОнлайнВ Казани определится первый четвертьфиналист ЧМ-2018 Подробнее

Черчесов пообещал попытаться найти противоядие от Испании перед 1/8 финала ЧМ

В Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57

В Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57Всего в военном ведомстве собирается купить 12 самолетов пятого поколения Подробнее

Оснащенный "Калибрами" фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь

Сбербанк решил не запускать удаленную идентификацию клиентов с 1 июля

ВДНХ и парк "Останкино" закроют сегодня из-за непогоды

Более 10 тыс. сочинцев вторые сутки остаются без света в сорокаградусную жару

"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию

"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюКомпания пообещала вернуть деньги за несостоявшиеся туры Подробнее

Футболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании

Футболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в ИспанииСуд отпустил спортсмена из-под стражи, но расследование продолжается Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F2Франция Франция– : –17:00Аргентина Аргентина17:008F1Уругвай Уругвай– : –21:00Португалия Португалия21:00