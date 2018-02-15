Польша собралась построить свой газопровод в Балтийском море

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Польша, выступающая против строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию, намерена сама проложить газопровод по дну Балтийского моря, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газопровод Baltic Pipe будет вести от расположенного на побережье города Свиноуйсьце в Данию и позволит государственной польской газотранспортной компании Gaz-System подключиться к сети газопроводов Норвегии.

Польский энергетический концерн PGNiG в конце 2017 года зарезервировал мощности этого газопровода на 15 лет, отмечает издание. Пропускная способность газопровода составит 10 млрд кубометров в год. Введение его в строй запланировано на 2022 год.

В Свиноуйсьце расположен портовый терминал по приему сжиженного природного газа.

Как заявила Gaz-System, она запросила у правительства Польши разрешение на строительство и определила коридор шириной в 1 километр в прибрежной зоне, по которому планируется проложить газопровод.

Окончательное решение о строительстве должно быть принято в 2018 году.

Между тем, к реализации проекта "Северный поток -2" стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока", строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Польша неоднократно выступала против проекта газопровода, заявляя, что это противоречит "интересам Евросоюза".