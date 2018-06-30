Что произошло за день: суббота, 30 июня

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU -

- Пе первом матче плей-офф чемпионата мира по футболу, который прошел сегодня в Казани, победила сборная Франции. Аргентинцы вылетают из мирового первенства.

- Польский импортер PGNiG заявил, что добился в Стокгольмском арбитраже права требовать снижения цены от "Газпрома". На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контракта.

- Туристическая компания "Натали Турс" отменяет чартерные программы, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию. Это коснется перелетов в шесть городов Испании, Италии и Турции.

- Тверской суд Москвы отказал МВД в аресте одного из основателей проекта Gulagu.net Евгения Ораса, задержанного по делу о крупном мошенничестве.

- Сбербанк решил не запускать удаленную идентификацию клиентов с 1 июля. В этот день система должна официально заработать в России.

- Минобороны сообщило, что планирует получить первую партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) в 2019 году.

- Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Голландии Квинси Промес признался в избиении своей жены во время отдыха на острове Ибица.