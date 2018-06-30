Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию
В России

Что произошло за день: суббота, 30 июня

Польша заявила о праве на скидку от "Газпрома", Аргентина вылетела с ЧМ, а "Натали Турс" не сможет отправить на отдых часть клиентов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU -

- Пе первом матче плей-офф чемпионата мира по футболу, который прошел сегодня в Казани, победила сборная Франции. Аргентинцы вылетают из мирового первенства.

- Польский импортер PGNiG заявил, что добился в Стокгольмском арбитраже права требовать снижения цены от "Газпрома". На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контракта.

- Туристическая компания "Натали Турс" отменяет чартерные программы, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию. Это коснется перелетов в шесть городов Испании, Италии и Турции.

- Тверской суд Москвы отказал МВД в аресте одного из основателей проекта Gulagu.net Евгения Ораса, задержанного по делу о крупном мошенничестве.

- Сбербанк решил не запускать удаленную идентификацию клиентов с 1 июля. В этот день система должна официально заработать в России.

- Минобороны сообщило, что планирует получить первую партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) в 2019 году.

- Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Голландии Квинси Промес признался в избиении своей жены во время отдыха на острове Ибица.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
В Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57В Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57
Всего в военном ведомстве собирается купить 12 самолетов пятого поколенияПодробнее
 "Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию
Компания пообещала вернуть деньги за несостоявшиеся турыПодробнее
 Врио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧСВрио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧС
Руководитель края считает, что бывший министр поможет решить проблему постоянных пожаров и наводненийПодробнее
 Минобороны РФ заключит контракт на поставку истребителей Су-57Минобороны РФ заключит контракт на поставку истребителей Су-57
Российская армия должна получить 12 истребителей пятого поколенияПодробнее
Бывший гендиректор ГЛОНАСС возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорациюБывший гендиректор ГЛОНАСС возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорацию
Решение о назначении принял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий РогозинПодробнее
 У канала РБК сменится управляющий директорУ канала РБК сменится управляющий директор
Прежний директор Игорь Полетаев вернется на НТВПодробнее
 Против повышения пенсионного возраста высказались 80% россиянПротив повышения пенсионного возраста высказались 80% россиян
По мнению 60% опрошенных, возраст выхода на пенсию все равно будет повышенПодробнее
 Путин почти в два раза обошел правительство по уровню одобрения россиянамиПутин почти в два раза обошел правительство по уровню одобрения россиянами
Однако рейтинги руководства страны несколько снизились - из-за инициативы поднять пенсионный возрастПодробнее
 Улюкаев не смог выплатить 130 млн руб. штрафа из-за ареста всего его имуществаУлюкаев не смог выплатить 130 млн руб. штрафа из-за ареста всего его имущества
Прокуратура считает, что арест можно снять только с одного из счетов, а остальное разблокировать после выплаты всей суммыПодробнее
 Суд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку УлюкаевуСуд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку Улюкаеву
Эту сумму экс-глава службы безопасности "Роснефти" взял у своего знакомого - частного инвестораПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюВ РоссииВ Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57В миреТрамп ответил на вопрос о российском КрымеСпортФутболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании

ФИФА оштрафовала РФС за баннер на матче Россия - Уругвай

Также штрафы за различные нарушение на ЧМ были наложены на футбольные федерации Сербии, Мексики и Марокко Подробнее

Что произошло за день: суббота, 30 июня

Польша заявила о праве на скидку от "Газпрома", Аргентина вылетела с ЧМ, а "Натали Турс" не сможет отправить на отдых часть клиентов Подробнее

В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Донецкий в Донбассе

Уругвай - Португалия. Онлайн

Уругвай - Португалия. ОнлайнВ Сочи проходит матч 1/8 финала чемпионата мира Подробнее

Гей-парад в Хельсинки собрал 100 тыс. участников

Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал

Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналВ матче в Казани команды провели в общей сложности семь голов Подробнее

В США прошли акции протеста против миграционной политики Трампа

Синоптики пообещали грозу и сильный ветер в Москве 1 июля

В Думе сочли слова Трампа о Крыме позитивным сигналом в преддверии саммита РФ - США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F2Франция Франция4 : 3Матч завершенАргентина АргентинаМатч завершенГризманн (13, с пенальти), Павар (57), Мбаппе (64, 68) - Ди Мария (41), Меркадо (48), Агуэро (90+3)подробнее8F1Уругвай Уругвай1 : 0Идет первый таймПортугалия ПортугалияИдет первый таймКавани (7)онлайн