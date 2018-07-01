В России выросли акцизы на сигареты

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России с 1 июля 2018 года повышаются акцизы на сигареты и папиросы - на 10%, до 1,718 тыс. рублей с 1,562 тыс. рублей за 1 тыс. штук. Акциз на сигареты состоит из специфической (фиксированной) части и адвалорной составляющей (процент от максимальной розничной цены). Адвалорный компонент остается на прежнем уровне - 14,5% расчетной стоимости.

Повышения акциза с 1 января 2018 года не было - ставка в 1,562 тыс. рублей действовала с 2017 года.

С 1 января 2019 года запланировано повышение акцизов на сигареты до 1,890 тыс. рублей за 1 тыс. штук (+ 14,5% расчетной стоимости), с 2020 года - до 1,966 тыс. рублей.

Акцизы на табак (курительный, жевательный, сосательный, нюхательный), табак, предназначенный для потребления путем нагревания, электронные системы доставки никотина и жидкости для них выросли с 1 января 2018 года.