Еврокомиссия предупредила США об ответных мерах на автомобильные пошлины в $300 млрд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до $300 млрд, говорится в письме Европейской комиссии американскому министерству торговли. Документ оказался в распоряжении The Financial Times.

Брюссель впервые прямо отреагировал на заявления Вашингтона о возможном введении пошлин на автомобили из ЕС и других стран, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил в интервью Fox News, что Евросоюз ведет себя по отношению к торговле с США "так же плохо", как Китай. Президент полностью отверг предположения о том, что его выпады в адрес европейских союзников контрпродуктивны и что отношения с ЕС следует укреплять, чтобы совместно решить вопрос о китайской торговле.

"Европейский союз, возможно, так же плох, как и Китай, только меньше. То, что они с нами делают, просто ужасно", - сказал Трамп, описывая, как он выразился, "ситуацию с автомобилями".

По мнению Еврокомиссии, расследование Вашингтона о том, представляют ли иностранные автомобили и автокомпоненты угрозу для национальной безопасности США, может стать началом полномасштабной торговой войны по всему миру, а также отрицательно сказаться на занятости в американском автопроме, которые обеспечивает работой более 4 млн человек.

В документе также утверждается, что подобная торговая политика США "может создать еще один прейедент несоблюдения международного права... и нанести дальнейший ущерб репутации США".

Уже несколько автопроизводителей предупредили о пагубных последствиях потенциальных американских пошлин на ввозимые в страну автомобили и компоненты для них. В пятницу к ним присоединился крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors Co. (GM), который сообщил, что будет вынужден повысить цены на свою продукцию на несколько тысяч долларов за автомобиль. При этом конкурентоспособность GM может ухудшиться, что приведет к потере рабочих мест в США.

Германский концерн BMW, который в США собирает автомобили на заводе в Южной Каролине и экспортирует 70% из них, предупредил, что результатом таких пошлин будут снижение его инвестиций и сокращение рабочих мест, в первую очередь на американских предприятиях.

Трамп 22 июня пообещал ввести новые пошлины со ставкой 20% на импорт всех автомобилей из ЕС в США. Позднее он заявил о возможности распространения пошлин и на другие страны и регионы.

Ранее США ввели пошлины на сталь и алюминий. Позже Россия подала иск в ВТО по этому вопросу.