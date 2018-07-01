Экономика

Канада ввела пошлины на сталь и кетчуп из США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Канада с воскресенья вводит ввозные пошлины на ряд американских товаров, которые стали ответом на аналогичные действия со стороны Вашингтона, сообщает информагентство Аssociated Press.

Сталь и железо будут облагаться по ставке 25% (такую же ставку США в конце мая установили для стали и алюминия из Канады и ряда других стран). 10-процентной пошлиной будет облагаться ряд других товаров, среди которых оказались кетчуп, пицца и средство для посудомоечных машин.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступавший с жесткой критикой американской внешнеторговой политики, поблагодарил канадцев за то, что они "общими усилиями дали отпор санкциям Дональда Трампа". Он призвал соотечественников руководствоваться теми же соображениями при принятии решения о покупке американских товаров.

Свое заявление Трюдо сделал в городе Лимингтон, знаменитой "томатной столице" Канады. Там находится производство по переработке томатов, которое до 2014 года обеспечивало сырьем американскую Kraft Heinz Company. Теперь же продукция Heinz попала под действие канадских пошлин.

Американские пошлины на сталь и алюминий для производителей из Евросоюза, а также Канады и Мексики, вступили в силу с 1 июня.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Канада, США

Новости по теме

Экономика
Канада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаровКанада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров
Китай снижает пошлины на импорт автомобилей и ряд товаров повседневного спросаПодробнее
 В России выросли акцизы на сигаретыВ России выросли акцизы на сигареты
Рост составил 10%Подробнее
 Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"
На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контрактаПодробнее
 Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТОМнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО
Ранее издание Axios писало, что Трамп в разговоре с советниками сто раз угрожал выйти из международной организацииПодробнее
Минфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июляМинфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля
Речь шла об установлении новой максимальной суммы за месяц в 500 евроПодробнее
 Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"
Российская монополия подала иск на расторжение текущих контрактов с УкраинойПодробнее
 Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейОкругление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублей
В прошлом году компания платила по 8,0397 рубля на акцию, теперь - 8,04Подробнее
 Трамп собрался вывести США из ВТОТрамп собрался вывести США из ВТО
По его мнению, организация только и делает, что оказывает на Штаты давлениеПодробнее
 Россия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминийРоссия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминий
Ранее подобные иски направили ЕС, Китай, Индия, Канада, Мексика и НорвегияПодробнее
 Глава "Газпрома" спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам годаГлава "Газпрома" спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам года
Компания уже перешагнула отметку в 100 млрд куб. мПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018В РоссииМитинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФОВ миреВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевыВ миреАмериканский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатораМоскваПрохладная погода сохранится в Москве в течение неделиЭкономикаВ России выросли акцизы на сигареты

Канада ввела пошлины на сталь и кетчуп из США

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото

Медведев лично поздравил российскую сборную после игры

После победы сборной России тысячи людей вышли на Невский проспект в Петербурге

Путин позвонил королю Испании и пригласил его в Россию в любое удобное время

Москвичи встретили ликованием победу сборной России над Испанией

Путин поздравил российскую сборную с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018

Президент смотрел игру от начала до конца и дважды звонил Черчесову Подробнее

Тренер сборной Испании назвал поражение от России хорошим опытом

Черчесов сообщил о травме Жиркова

Скорее всего, защитник больше не сыграет на ЧМ-2018 Подробнее

Что произошло за день: воскресенье, 1 июля

Сборная России в 1/4 финала домашнего чемпионата, заложница в столичном супермаркете и пенсионные митинги по всей стране Подробнее

Хорватия - Дания. Онлайн

Хорватия - Дания. ОнлайнВ Нижнем Новгороде определяется соперник сборной России по четвертьфиналу Подробнее

Акинфеев признан лучшим игроком матча Испания – Россия

Автобус с 53 пассажирами опрокинулся в кювет на Украине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F5Испания Испания1 (3) : 1 (4)Матч завершенРоссия РоссияМатч завершенИгнашевич (12, в свои ворота) - Дзюба (41, с пенальти)подробнее8F6Хорватия Хорватия1 : 1Дополнительное времяДания ДанияДополнительное времяМанджукич (4) - Йоргенсен (1)онлайн