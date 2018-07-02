Экономика

ЦБ допустил банкротство "Открытие Холдинга" в случае неуплаты 335 млрд руб. долга

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ допускает запуск процедуры банкротства "Открытие Холдинга", если тот не погасит задолженность перед банками группы "Открытие", составляющую 335 млрд рублей, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью агентству "Интерфакс".

"Открытие Холдинг", выбранный инвестором в рамках санации банка "Траст", получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 28 млрд рублей на поддержку ликвидности банка. ЦБ выделял эти деньги при условии, что они будут размещены в санируемом банке. Летом 2017 года холдинг утратил статус инвестора "Траста", так как его основной актив - банк "ФК Открытие" - был отправлен на санацию с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Под управление ФКБС попал и банк "Траст", на его базе планируется создать фонд проблемных и непрофильных активов.

АСВ потребовало от холдинга вернуть 28 млрд рублей. Холдинг, в свою очередь, выставил требование к "Трасту" перечислить эти деньги напрямую на счет АСВ, а также предлагал агентству взыскать заложенные по договору евробонды.

Представители ЦБ в начале апреля озвучили свою позицию по этому вопросу. Поскольку процесс финансового оздоровления "Траста" теперь осуществляет Банк России, план участия АСВ прекращается, и, соответственно, средства, которые предоставлялись АСВ (в том числе 28 млрд рублей), замещаются напрямую средствами ЦБ. При этом по закону ЦБ при санации банка обязан списать все средства на счетах собственника, в том числе депозит, размещенный "Открытие Холдингом". Представители ЦБ также заявляли, что требования к холдингу сохранятся и будут выкуплены Фондом непрофильных активов.

"Момент первый: списание этих средств и сохранение долга "Открытие Холдинга" перед банком "Траст" было сделано в силу норм закона. Все остальные комментарии холдинга относятся к их собственной оценке, что справедливо, что несправедливо. Мы действуем строго в правовом поле. Второе, если мы вторгаемся в область "справедливо или несправедливо", то нужно отметить, что холдинг должен всем банкам и финансовым компаниям группы "Открытие", включая "Траст", не 28 млрд рублей, а, как минимум, в десять раз больше -около 300 млрд рублей. И холдинг до сих пор не раскрыл - куда эти деньги руководство холдинга направило", - заявил Поздышев.

"Третий момент, банки группы ФК "Открытие" намерены взыскивать с "Открытие Холдинга" опять же не 28, а всю сумму задолженности - это 335 млрд рублей. Мы очень рассчитываем, что холдинг раскроет те объекты инвестиций, в которые пошли эти средства, и вернет деньги либо активы. Если он не будет в состоянии вернуть эти средства, тогда, скорее всего, будет инициирована процедура банкротства", - добавил он.

Он рассказал, что новый менеджмент "Открытия" и "Траста", которые юридически являются кредиторами холдинга, ведут переговоры с его руководством. "В холдинге произошла смена менеджмента, а собственники холдинга и реальные управленцы, с которыми можно было бы эти переговоры вести, находятся за границей, в Российскую Федерацию не возвращаются, и все это значительно осложняет переговоры", - отметил зампред Банка России.

В начале июня основной собственник "Открытие Холдинга" Вадим Беляев покинул пост гендиректора холдинга, с 1 июня эту должность занял Сергей Шкодинский, ранее работавший заместителем гендиректора холдинга. Беляев принял решение сосредоточиться на стратегических направлениях развития бизнеса, говорилось в сообщении холдинга.

Сейчас основными активами холдинга являются "Архангельскгеолдобыча" (недропользователь алмазной трубки им.Гриба) и лизинговая компания АО "Балтийский лизинг". Чистый убыток "Открытие Холдинга" за 2017 год по РСБУ составил 121,4 млрд рублей против прибыли в 32 млрд рублей годом ранее.

Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются Беляев, совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ , группа "ИСТ", НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян.

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Теги: ЦБ РФ, Василий Поздышев, Открытие Холдинг

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