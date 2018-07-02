"Открытие Холдинг" решил оспорить в суде передачу Рост банку долга на 28 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Открытие Холдинг" подал иск к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) о признании недействительным договора уступки Рост банку прав требования по кредиту на 28 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга.

"Открытие Холдинг", выбранный инвестором в рамках санации банка "Траст", получил от АСВ 28 млрд рублей на поддержку ликвидности банка. ЦБ выделял эти деньги при условии, что они будут размещены в санируемом банке. Летом прошлого года холдинг утратил статус инвестора "Траста", так как его основной актив - банк "ФК Открытие" - был отправлен на санацию с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Под управление ФКБС попал и банк "Траст", на его базе планируется создать фонд проблемных и непрофильных активов.

АСВ потребовало от холдинга вернуть 28 млрд рублей. Холдинг, в свою очередь, выставил требование к "Трасту" перечислить эти деньги напрямую на счет АСВ, а также предлагал агентству взыскать заложенные по договору евробонды.

Представители ЦБ в начале апреля озвучили свою позицию по этому вопросу. Поскольку процесс финансового оздоровления "Траста" теперь осуществляет Банк России, план участия АСВ прекращается, и, соответственно, средства, которые предоставлялись АСВ (в том числе 28 млрд рублей), замещаются напрямую средствами ЦБ. При этом по закону ЦБ при санации банка обязан списать все средства на счетах собственника, в том числе депозит, размещенный "Открытие Холдингом". Представители ЦБ также заявляли, что требования к холдингу сохранятся и будут выкуплены Фондом непрофильных активов. Права требования по этому займу переданы на баланс Рост банка.

Суть претензии

"АО "Открытие Холдинг" считает, что договор передачи прав требования не может считаться действительным, а действия Агентства по страхованию вкладов являются недобросовестными и ущемляют интересы холдинга. У холдинга списали его права на 28 млрд рублей, но оставили требования к нему на ту же сумму. Получилось двойное взимание долга, а с учетом залога - тройное", - говорится в сообщении холдинга.

"Открытие Холдинг" не видит другого выхода и вынужден обратиться в Арбитражный суд, чтобы добиться справедливого решения по этому делу, заявили в компании. Иск к АСВ подан в Арбитражный суд Москвы 29 июня, следует из картотеки суда.

Угроза банкротства

ЦБ РФ допускает запуск процедуры банкротства "Открытие Холдинга", если тот не погасит задолженность перед банками группы "Открытие", составляющую 335 млрд рублей, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью агентству "Интерфакс".

"Момент первый: списание этих средств и сохранение долга "Открытие Холдинга" перед банком "Траст" было сделано в силу норм закона. Все остальные комментарии холдинга относятся к их собственной оценке, что справедливо, что несправедливо. Мы действуем строго в правовом поле. Второе, если мы вторгаемся в область "справедливо или несправедливо", то нужно отметить, что холдинг должен всем банкам и финансовым компаниям группы "Открытие", включая "Траст", не 28 млрд рублей, а, как минимум, в 10 раз больше - около 300 млрд рублей. И холдинг до сих пор не раскрыл - куда эти деньги руководство холдинга направило", - заявил Поздышев.

"Третий момент, банки группы ФК "Открытие" намерены взыскивать с "Открытие Холдинга" опять же не 28, а всю сумму задолженности - это 335 млрд рублей. Мы очень рассчитываем, что холдинг раскроет те объекты инвестиций, в которые пошли эти средства, и вернет деньги либо активы. Если он не будет в состоянии вернуть эти средства, тогда, скорее всего, будет инициирована процедура банкротства", - добавил зампред ЦБ.

Он рассказал, что новый менеджмент "Открытия" и "Траста", которые юридически являются кредиторами холдинга, ведут переговоры с его руководством. "В холдинге произошла смена менеджмента, а собственники холдинга и реальные управленцы, с которыми можно было бы эти переговоры вести, находятся за границей, в Российскую Федерацию не возвращаются, и все это значительно осложняет переговоры", - отметил зампред Банка России.

Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются В.Беляев, совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ , группа "ИСТ", НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян.