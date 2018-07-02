Долю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Роман Абрамович и АО "Национальная медиа-группа" (НМГ) достигли принципиальной договоренности о продаже "НМГ" доли бизнесмена в компании "ОРТ-КБ", являющейся акционером ОАО "Первый канал". Абрамович сохранит косвенный контроль над 5% телеканала.

В связи с получением Абрамовичем израильского гражданства, структура собственного "Первого канала" должна быть приведена в соответствие с требованиями закона о СМИ, то есть бизнесмен не может иметь более 20% в компании, являющейся акционером учредителя "Первого канала". Сейчас ему принадлежит компания "ОРТ-КБ", владеющая 24% акций учредителя телеканала - АО "Первый канал".

Источник "Интерфакса" на медиа-рынке говорит, что "принципиальная договоренность о выкупе доли Абрамовича в "ОРТ-КБ" достигнута, сделка находится в стадии оформления". По его словам, Абрамович намерен сохранить за собой 20% "ОРТ-КБ".

"НМГ действительно обсуждает такую сделку, но финального и формального решения по ней еще нет", - сказал "Интерфаксу" другой источник, знакомый с ходом переговоров.

"Я эту информацию не комментирую", - сказал "Интерфаксу" представитель Millhouse LLC (управляет активами Абрамовича) Джон Манн.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил "Интерфаксу", что "в настоящее время структура собственности ОАО "Первый канал" находится в процессе приведения в соответствие с требованиями российского законодательства".

"У Роскомнадзора, как контролирующего органа, нет претензий к структуре собственности ОАО "Первый канал", - подчеркнул глава ведомства.

Учредителем "Первого канала" выступает АО "Первый канал", один из акционеров которого - компания ООО "ОРТ-КБ" - полностью принадлежит Абрамовичу (по данным "СПАРК-Интерфакс").

По данным "СПАРК-Интерфакс", контрольный пакет акций "Первого канала" находится у государства: 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино". Остальные акции АО "Первый канал" у частных инвесторов: компании "ОРТ-КБ" Абрамовича принадлежат 24%, а 25% акций - у ООО "Растрком-2002", полностью принадлежащего "Национальной медиа группе".

С 2017 года "Первый канал" перестал публиковать финансовые результаты в связи со сменой формы собственности. Выручка "Первого канала" за 2016 год составила, по данным "СПАРК-Интерфакс", 27,7 млрд руб., чистый убыток - 3 млрд руб.