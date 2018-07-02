Что произошло за день: понедельник, 2 июля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра Москвы, а суд прекратил производство по иску главы московского отделения партии Сергея Митрохина к партии "Яблоко" из-за решения об отмене его выдвижения в качестве кандидата на выборы мэра столицы. Федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия Митрохина, но тот не намерен покидать партию.

- Получивший паспорт Израиля Роман Абрамович и АО "Национальная медиа-группа" (НМГ) достигли договоренности о продаже "НМГ" доли бизнесмена в компании "ОРТ-КБ", являющейся акционером "Первого канала".

- Как выяснилось, Сулейман Керимов вернулся из Франции и в настоящее время находится в России. Его помощник подтвердил, что сенатор уже приступил к работе в Совфеде.

- В Киеве обнародовали имена 23 россиян, которых предлагается обменять на заключенных в РФ украинцев.

- Арбитражный трибунал в Стокгольме вынес частичное решение по иску польской PGNiG о пересмотре цены поставок газа. "Газпром" заявляет, что трибунал согласился с доводами компании и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному в ходе разбирательства.

- Сборная Бразилии со счетом 2:0 обыграла команду Мексики в 1/8 финала ЧМ по футболу.

- В Таиланде спасатели обнаружили живыми школьную футбольную команду, которая пропала в пещере в около десяти дней назад.