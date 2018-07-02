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Экономика

Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили рост на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне заметного падения цен на нефть после их существенного подъема в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 63,42 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 65 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,59 руб./EUR1, поднявшись на 30,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) укрепилась на 49,48 копейки - до 67,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером ускорил снижение к доллару и евро и торгуется вблизи минимальных значений с начала торгов понедельника, отыгрывая скачок вниз цен на рынке энергоносителей после их существенного роста по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 8%). Завершение основных налоговых выплат июня привело к снижению потребности в рублевой ликвидности со стороны компаний-экспортеров, что, равно как и ежедневные покупки валюты со стороны Минфина (19,1 млрд руб. в день) в рамках бюджетного правила, также оказывает давление на котировки рубля на торгах в понедельник.

Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов в понедельник в связи с опасениями увеличения добычи и экспорта топлива в ряде стран, включая Саудовскую Аравию. Котировка сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве упала на 1,91% - до $77,72 за баррель. WTI с поставкой в августе на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени подешевела на 0,51% - до $73,77 за баррель.

Согласно расчетам агентства Bloomberg, основанным на данных о движении танкеров, Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти в июне до максимума за 15 месяцев - 7,47 млн б/с по сравнению с 7,15 млн б/с в мае. В том числе Саудовская Аравия нарастила поставки в Индию и ЮАР, что помогло компенсировать снижение отгрузок для китайских и японских клиентов.

Президент США Дональд Трамп в субботу написал в твиттере, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти "в пределах 2 млн баррелей".

Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Саудовская Аравия "располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в сутки, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, в понедельник наблюдается ослабление рубля. "Это связано со снижением нефти в связи с сообщениями, что Саудовская Аравия может нарастить добычу по просьбе США. Данный факт еще не подтвержден, однако разговоры такие идут. Тем не менее, наблюдаемое ослабление рубля укладывается в общую стратегию ЦБ РФ и правительства, поддерживающих относительно слабый курс нацвалюты, в диапазоне 63-65 руб./$1. Сегодняшнее снижение находится в общем тренде на консолидацию рубля в этом коридоре. Не исключаем, что к концу недели рубль может еще немного ослабнуть, но существенной просадки не ожидается - пока для этого нет факторов", - отмечает Марков.

"Рубль лишился поддержки со стороны сырьевого рынка и налогового периода, дополнительное давление оказывает дорожающий доллар США. На таком фоне российская валюта могла бы отступать и заметнее, тем более что в ближайшие дни ожидается и заявление Минфина РФ по новому периоду интервенций. Доллар плавно возвращается в коридор 63,1-63,5 руб./$1, для активации новой волны роста нужно закрепиться над 63,5 руб./$1. Евро останется в торговом коридоре 73-74 руб./EUR1", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июля на 38,29 копейки, до 63,1394 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,69 копейки, до 73,469 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 39,92 копейки по отношению к пятнице и составил 63,1313 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 41,75 копейки и составил 63,1707 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 723,087 млн, из которых $973,422 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 749,665 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 43,16 копейки, до 73,4273 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника увеличился на 35,42 копейки и составил 73,4447 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR479,882 млн, из которых EUR154,087 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR325,795 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 7,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 7,33% годовых.

Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 7,42% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 4 б.п. - до 7,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 7,39% годовых.

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Теги: Московская биржа

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