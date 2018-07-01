Белый дом заявил об обещании короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В случае необходимости Саудовская Аравия может использовать имеющиеся резервы для наращивания добычи нефти, это в беседе с президентом США Дональдом Трампом обещал король Саудовской Аравии Салман, сообщил Белый дом.

"В ответ на утверждение президента (Трампа - ИФ) о дефиците на нефтяном рынке король Салман подтвердил, что королевство располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в день, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка", - уточняется в заявлении, распространенном Белым домом.

Трамп ранее по итогам беседы с Салманом объявил, что король обещал ему увеличить ежедневную добычу нефти на 2 млн баррелей.