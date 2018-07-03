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Нефть Brent подорожала до $77,77 после падения накануне

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются в ходе торгов во вторник после резкого снижения накануне, инвесторы оценивают данные о добыче в Саудовской Аравии и возможные последствия торговой войны между США и Китаем для мировой экономики.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени увеличилась на $0,47 (0,61%) - до $77,77 за баррель. В понедельник контракты подешевели на $1,93 (2,44%) - до $77,30 за баррель.

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Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,62 (0,84%) - до $74,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,21 (0,28%) - до $73,94 за баррель.

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 330 тыс. баррелей в сутки, до 10,3 млн б/с, согласно оценке опрошенных Bloomberg аналитиков и сотрудников энергетических компаний, а также данных о транспортировке нефти.

Это самый активный рост добычи в стране с июля 2013 года. Однако совокупная добыча в странах ОПЕК в прошлом месяце повысилась всего на 30 тыс. б/с из-за проблем в Ливии и Венесуэле.

Тем временем участников рынка заботит ухудшение отношений между США и Китаем в торговой сфере. Уже 6 июля могут вступить в силу дополнительные пошлины на импорт в Штаты китайских товаров на общую сумму $34 млрд. Кроме того, власти США планируют заблокировать выход китайского оператора связи China Mobile на американский рынок по соображениям национальной безопасности.

"Пока сложно делать ставки на дальнейшее направление нефтяных котировок с учетом большого числа важных событий в мире, - говорит аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре. - Рынок следит не только за тем, насколько увеличится добыча в США и сократятся запасы, но и за тем, насколько фактически повысит добычу ОПЕК, а также за развитием конфликта в торговле между США и Китаем".

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Теги: нефть

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