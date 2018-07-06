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Экономика

Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Ранее США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд в год

Китай ввел ответные пошлины на американские товары
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пошлины на ввоз американских товаров в Китай вступили в силу, заявил представитель министерства иностранных дел КНР Лю Кан.

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Пошлины были введены в ответ на действия властей США, объявивших о дополнительных сборах в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

Агенство Bloomberg приводит слова представителя китайского МИДа, заявившего, что действия США противоречат нормам ВТО и негативно влияют на деловую активность во всем мире.

При этом Лю Кан не ответил на вопрос журналистов, какой объем американских товаров затронут китайские пошлины.

Ранее представитель министерства торговли КНР заявил, что, нарушая правила ВТО, США спровоцировали крупнейшую торговую войну в экономической истории. Действия Вашингтона "препятствуют восстановлению мировой экономики, вызывают потрясения на глобальном рынке, распространяются на многие компании и потребителей", приводит его слова агентство Синьхуа.

Отмечается, что позднее в пятницу в Софии состоится пресс-конференция премьера Госсовета КНР Ли Кэцяня.

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Теги: Китай, США

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