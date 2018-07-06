"Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Стоимость соглашения "Газпрома" с Европейским футбольным союзом о спонсорстве Лиги чемпионов УЕФА на сезоны 2018-2020 годов составляет 210,63 млн евро, следует из материалов российской компании.

"Газпром" является партнером Лиги чемпионов УЕФА с 2012 года. В начале 2018 года контракт был продлен на новый трехлетний период.

В материалах "Газпрома" не называется контрагент по сделке. Однако срок действия контракта и время начала его заключения коррелируют с новой сделкой с УЕФА.

Соглашение также предусматривает спонсорские права на Суперкубок УЕФА 2018, 2019 и 2020 годов.

"Газпром" - пятая компания после Heineken, Nissan, PepsiCo и Mastercard, которая продлила спонсорское соглашение с Лигой чемпионов на цикл с 2018 по 2021 год.