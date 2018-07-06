Главные новости
В РоссииПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереВ РоссииВ Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалидаЭкономикаКитай ввел ответные пошлины на американские товары
Экономика

"Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах

Российская компания является спонсором турнира с 2012 года

"Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах
Фото: Reuters

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Стоимость соглашения "Газпрома" с Европейским футбольным союзом о спонсорстве Лиги чемпионов УЕФА на сезоны 2018-2020 годов составляет 210,63 млн евро, следует из материалов российской компании.

"Газпром" является партнером Лиги чемпионов УЕФА с 2012 года. В начале 2018 года контракт был продлен на новый трехлетний период.

В материалах "Газпрома" не называется контрагент по сделке. Однако срок действия контракта и время начала его заключения коррелируют с новой сделкой с УЕФА.

Соглашение также предусматривает спонсорские права на Суперкубок УЕФА 2018, 2019 и 2020 годов.

"Газпром" - пятая компания после Heineken, Nissan, PepsiCo и Mastercard, которая продлила спонсорское соглашение с Лигой чемпионов на цикл с 2018 по 2021 год.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Лига чемпионов, Газпром

Новости по теме

Экономика
"Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах"Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах
Российская компания является спонсором турнира с 2012 годаПодробнее
 Китай ввел ответные пошлины на американские товарыКитай ввел ответные пошлины на американские товары
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд в годПодробнее
 "Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2
Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что возобновлен арест активов "Газпрома"Подробнее
 Независимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗС
Организация намерена подать к Федерации автовладельцев иск о клеветеПодробнее
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома""Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"
Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долговПодробнее
 Песков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФ
Ранее аналитики заявили, что динамика рынков похожа на ситуацию, предшествующую финансовому кризису конца 90-х гг.Подробнее
 Минэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДСМинэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДС
Темпы роста ВВП ко II кварталу 2019 года могут опуститься ниже 1%, но в целом экономика вырастет на 1,4%, говорится в прогнозе министерстваПодробнее
 Федерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ
Максимальное расхождение в объемах оплаченного и полученного топлива выявлено на АЗС крупной сетиПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"
Обязательства банка будут переданы другой кредитной организацииПодробнее
 "Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража"Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража
Российская монополия утверждает, что трибунал хоть и подтвердил право PGNiG на снижение цены на поставку газа, но не согласился с ценовой формулойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереВ РоссииВ Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалидаЭкономикаКитай ввел ответные пошлины на американские товарыСпортПутин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018В миреАсахару и других лидеров "Аум синрикё" казнили в ЯпонииВ миреПомпео привез в подарок Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man

Аналитики Bernstein заявили о возможном скачке нефтяных цен выше $150 за баррель

Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере

Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереВ общей сложности планируется потратить 6,6 трлн рублей за шесть лет Подробнее

Английского болельщика задержали в Москве по запросу ОАЭ

В Кремле пообещали рассмотреть просьбу о льготах для добровольцев в Сирии

Алмаз в форме мяча предложили назвать в честь Акинфеева

Песков рассказал о намерении России защищать свои интересы в торговой войне с США

Граната взорвалась на продуктовой базе в Ростове-на-Дону

В Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалида

В Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалидаЖенщине инкриминируют незаконный оборот психотропных препаратов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
QF1Уругвай Уругвай– : –17:00Франция Франция17:00QF2Бразилия Бразилия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00