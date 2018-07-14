Газопровод "Ямал-Европа" заработал после ремонта

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Газопровод "Ямал-Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию в субботу утром заработал после пятидневного профилактического ремонта, свидетельствуют данные компании Gascade - одной из эксплуатирующих компаний магистрали.

По этому газопроводу Германия получает до 90 млн куб. м газа в сутки.

На время ремонта трубы "Газпром" наращивал поставки газа через Украину по ужгородскому коридору и меньше газа направлял на закачку в подземные хранилища Европы.

Остановка одной из главных европейских магистралей не была неожиданностью - о ремонте было объявлено более чем год назад. Тем не менее, остановка магистрали вызвала подъем цен на спотовых площадках в Европе.

На следующей неделе - с 17 июля по 31 июля - полностью остановятся обе нитки морского газопровода Nord Stream.