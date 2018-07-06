Вице-премьер РФ Акимов сменит Дворковича во главе совета директоров РЖД

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий вопросы развития транспорта, возглавит совет директоров ОАО "Российские железные дороги".

"Ваш покорный слуга по поручению правительства возглавит совет директоров РЖД. Соберется очное заседание, есть директива, поэтому, я думаю, что члены совета директоров проголосуют по этой директиве", - заявил чиновник журналистам в пятницу.

Сейчас этот орган управления монополии возглавляет предшественник Акимова на его посту - Аркадий Дворкович, который в новый состав правительства не вошел, став сопредседателем фонда "Сколково".

Новый вице-премьер был введен в совет директоров распоряжением правительства РФ от 30 июня наряду с новым же министром транспорта РФ Евгением Дитрихом (в мае чиновник сменил на этом посту Максима Соколова). При этом совет покинул замглавы Минтранса Алан Лушников.

Вхождение Акимова в совет директоров

Изначально Дитриха и Акимова не было в списке кандидатов в совет директоров РЖД (он был утвержден распоряжением кабинета министров от 10 мая). Однако в начале июня Минтранс предложил ввести в совет своего нового главу, одновременно исключив профильного зама. Идея была поддержана в правительстве.

При этом предложение транспортного ведомства предполагало, что в случае его утверждения совет директоров "Российских железных дорог" сократится с 13 до 12 человек (из числа кандидатов также исключался экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе, бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский). В то же время, несколько источников "Интерфакса" говорили, что также в качестве кандидата обсуждается и фигура Акимова - как нового курирующего отрасль вице-премьера.

Один из собеседников агентства утверждал, что с соответствующей инициативой выступали сами "Российские железные дороги", хотя, по его информации, существует договоренность, что Дворкович останется во главе совета еще как минимум год: в этом случае Акимов стал бы обычным членом совета, что идет вразрез с его статусом. Между тем, другой собеседник агентства допускал, что новый вице-премьер может появиться в итоговом варианте скорректированного списка кандидатов и в итоге станет председателем совета.

Сам Акимов, правда, в конце мая давал понять, что пока предпочитает дистанцироваться от прямого участия в органах управления компаний отрасли. "Всему свое время. Сейчас для меня это точно не первоочередная повестка - заниматься корпоративным управлением в конкретных компаниях. Я думаю, есть, кому этим заниматься", - заявлял он, отвечая на вопрос, планирует ли он входить в совет директоров РЖД и почему пока не выдвинут в качестве кандидата.

"Существуют разные модели работы, преемственности, коллегиального сотрудничества, поэтому я в этом не вижу ничего не только не фатального, но и неконструктивного. У меня теперь есть огромное количество новых и очень амбициозных задач, и привлечение экспертизы коллег, которые занимались ранее этими вопросами, я лишним не считаю", - добавлял чиновник. Дворкович тогда же заявлял, что может остаться главой совета директоров монополии, "если не будет иного решения". В итоге в совет вошли оба "транспортных" вице-премьера - и бывший, и нынешний.

Другие перестановки

Помимо Толоконского в мае в число кандидатов в совет директоров РЖД был включен Дмитрий Патрушев - на тот момент еще глава Россельхозбанка, а ныне министр сельского хозяйства РФ. Бывшего замглавы министерства экономического развития РФ Станислава Воскресенского, в октябре назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области, в совете сменил Михаил Расстригин, который теперь курирует в ведомстве железнодорожную отрасль (назначен на этот пост в декабре). Также из совета вышли управляющий партнер Euroatlantic Investments Василий Сидоров и бывший глава правления Deutsche Bahn Хартмут Медорн.

Также в совете директоров РЖД остались их генеральный директор Олег Белозеров, владелец группы "ЕСН" Григорий Березкин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, гендиректор АО "Росагролизинг" Валерий Назаров, председатели совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов и группы "Каскол" Сергей Недорослев, а также председатель набсовета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. Последние двое - в качестве независимых директоров.