Дворкович назначен председателем фонда "Сколково"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича председателем фонда "Сколково" и пообещал и дальше оказывать поддержку инновационному центру.

"Я предлагаю ввести новую должность - председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг, ранее президент фонда "Сколково" - ИФ), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда", - сказал Медведев на встрече с членами совета фонда "Сколково" в понедельник.

По словам премьера, Дворкович "не посторонний" человек для "Сколково", и теперь бывшему вице-премьеру предстоит "активно подключиться к решению всех задач".

"Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников, будем выделять гранты, конечно, софинансировать развитие сервисной инфраструктуры", - сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Дворкович был избран сопредседателем совета "Сколково", и совместно с Вексельбергом будет определять основные стратегические векторы развития фонда.

Согласно уставу, совет фонда возглавляют два сопредседателя на общественных началах, один из которых является президентом фонда. Вторым сопредседателем до недавнего времени был бывший президент Intel Крейг Барретт, который принял решение покинуть фонд в конце 2017 года.

Дворкович, занимавший пост вице-премьера в старом правительстве Медведева, не вошел в новый кабинет министров, а его темы были распределены между другими зампредами.